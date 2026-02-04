Sunedu detectó 38 registros de personas con sentencias en universidades durante la supervisión 2025



• El Plan de Supervisión 2025 verificó diversas materias como el correcto funcionamiento de las Defensorías Universitarias, el mantenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y la adecuación a la normativa para otorgar grados y títulos.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) concluyó la ejecución de su Plan de Supervisión 2025, alcanzando el 100 % del cumplimiento de las acciones programadas para verificar el adecuado funcionamiento del sistema universitario y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Uno de los resultados más resaltantes del proceso fue la detección de 38 registros de personas con sentencias por delitos tipificados en la Ley n.o 29988, identificados a partir de 33 acciones de supervisión realizadas en universidades públicas y privadas del país. La mencionada norma establece que las personas condenadas por los delitos de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas no deben seguir manteniendo relación con las casas de estudio. La Sunedu verificó que dichas personas ya no mantienen vinculación con las instituciones intervenidas y que los casos correspondientes serán derivados a las instancias competentes para la evaluación de posibles sanciones administrativas.

La supervisión 2025 también permitió constatar que el 100 % de universidades supervisadas cumplió con la adecuación de planes de estudio, implementando un curso de trabajo de investigación en el último semestre de estudios de los programas académicos conforme lo dispuso la Ley n.oNo. 31803.

Asimismo, se verificó el uso de recursos y la reinversión de excedentes en universidades privadas, el funcionamiento de las Defensorías Universitarias, la prevención del hostigamiento sexual y evidenciar avances en infraestructura, sistemas de información y servicios estudiantiles, así como aspectos que deberán ser fortalecidos en materia de actualización tecnológica, seguridad y servicios universitarios.

La ejecución del Plan de Supervisión 2025 alcanzó resultados positivos y permitió garantizar el mantenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad en las universidades licenciadas, y los procesos de cese de universidades con licencia denegada, asegurando en todos los casos la continuidad del servicio académico y la correcta emisión de grados y títulos.

Con estos resultados, la Sunedu reafirma su compromiso de ejercer una supervisión permanente, orientada a proteger el derecho de los estudiantes a recibir una educación superior de calidad y conforme a la ley.