Ministro Martínez inaugura Agente SUNARP que beneficia a más de 50 mil vecinos de Mi Perú

En el marco de la política de fortalecimiento de la seguridad jurídica, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, inauguró el Agente SUNARP, ubicado en la Municipalidad Distrital de Mi Perú, que acercará los servicios registrales a más de cincuenta mil vecinos de esta localidad del Callao.

“Este agente de la SUNARP representa un avance concreto hacia un Estado más cercano porque ese es el objetivo que tenemos: acercar los servicios del Estado a la población, generar más posibilidades, más beneficios y más seguridad jurídica”, expresó el titular del sector Justicia.

El ministro Martínez indicó que el agente es fruto del trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Municipalidad Distrital de Mi Perú.

“Todos estamos en esta misma senda de empuje de desarrollo, cuando todos estamos en una misma dirección creo que podemos conseguir frutos y resultados muy importantes para el beneficio no solo de Mi Perú sino para el beneficio de toda la población”, resaltó la autoridad.

También participaron el alcalde de la Municipalidad Distrital Mi Perú, Irvin Chávez León y el superintendente nacional de los Registros Públicos, Manuel Montes Boza.