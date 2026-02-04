Ministro Figueroa destaca que la educación es el camino para construir el país que todos queremos

Ministro Figueroa destaca que la educación es el camino para construir el...

– Compromiso renovado con una educación de calidad al celebrar el Minedu su 189.º aniversario

El Ministerio de Educación reafirma su compromiso de garantizar una educación de calidad para todos los peruanos al conmemorar su 189.º aniversario institucional, destacó el ministro Jorge Figueroa Guzmán durante la ceremonia central realizada por esta fecha.

“Hoy no solo celebramos una fecha histórica; renovamos nuestra responsabilidad con millones de peruanos que ven en la educación una oportunidad para crecer y transformar sus vidas. Educar es construir ciudadanía, fortalecer la democracia y abrir puertas al desarrollo”, señaló el titular del sector.

El ministro subrayó que, en un contexto de constantes desafíos, la educación debe seguir promoviendo valores como el respeto, la integridad y la excelencia, con el objetivo de formar ciudadanos con pensamiento crítico y sentido cívico, capaces de aportar al bienestar colectivo.

Asimismo, recordó que, desde su creación en 1837, el Ministerio de Educación ha acompañado al país en distintos momentos de su historia, consolidándose como un pilar para el progreso nacional. En esa línea, reconoció el trabajo de docentes, directivos, auxiliares y familias que hacen posible que el aprendizaje llegue a cada rincón del territorio.

“El avance alcanzado no habría sido posible sin el compromiso diario de nuestra comunidad educativa. Su vocación y esfuerzo sostienen el presente y proyectan el futuro del Perú. Seguiremos trabajando para ampliar las oportunidades de aprendizaje y reducir las brechas educativas en el país”, puntualizó.

En la ceremonia participaron el viceministro de Gestión Institucional, Walter Efraín Borja Rojas; el viceministro de Gestión Pedagógica, Juan Mariano Navarro Pando; la secretaria general, Doris Lorena Gavilano Iglesias, así como colaboradores de las distintas áreas del sector, quienes se sumaron a esta conmemoración institucional.

La jornada concluyó con un momento especialmente integrador organizado por la Oficina General de Comunicaciones, que promovió la participación activa de los trabajadores a través de un flashmob con baile e interpretación artística. La presentación no solo sorprendió a los asistentes, sino que reflejó el compromiso del equipo por fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad institucional en una fecha significativa para el sector.