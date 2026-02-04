Migraciones refuerza control en la frontera norte del país

. El Superintendente Nacional de Migraciones, Alberto Balladares, realiza visita de trabajo en Tumbes para fortalecer el control migratorio y la seguridad en la zona fronteriza.

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, cumple una intensa agenda de trabajo en la región de Tumbes, donde lidera un conjunto de actividades clave para fortalecer el control migratorio y las estrategias de fiscalización en la frontera norte del país.

Durante su jornada, la máxima autoridad migratoria se trasladó a la zona de frontera entre Perú y Ecuador, donde constató el adecuado control migratorio que se viene ejecutando en el puesto de control administrado por la entidad.

Con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional, el funcionario sostuvo reuniones de trabajo con el director de la Oficina Descentralizada de Relaciones Exteriores, Iván Silva Rivera, el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro y con la jefa encargada de SUTRAN – Tumbes, Andy Oyola Romero, con quienes abordó estrategias para la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de personas.

Asimismo, lideró una reunión con los coordinadores de la Jefatura Zonal Tumbes, donde enfatizó la importancia de mejorar la eficiencia operativa y la cooperación con otras entidades del Estado para enfrentar los desafíos de la migración irregular en la frontera.

«El control migratorio es clave para la seguridad nacional. Esta visita reafirma nuestro compromiso con una gestión más eficiente y coordinada con el fin de reforzar nuestra presencia en esta zona de frontera y asegurar que todos los procedimientos se realicen de acuerdo con las normativas vigentes», remarcó Balladares.

En horas de la tarde, el Superintendente lideró un operativo conjunto de verificación migratoria, junto con la Policía Nacional del Perú y la SUTRAN, en la Panamericana Norte, cerca del ingreso a Tumbes, en la frontera con Ecuador.

Esta es la segunda visita de trabajo que realiza Balladares a Tumbes, lo que resalta el liderazgo del gobierno en la implementación de políticas migratorias que garantizan la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la frontera norte del país.