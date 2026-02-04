Midis fortalece lucha contra la anemia en los Tambos en favor de más de 90 mil pobladores de 22 regiones

• A través del programa PAIS se impulsa la estrategia para detectar, prevenir y tratar enfermedad en zonas rurales con apoyo de entidades de salud, brindando más de 170 mil atenciones.

Uniendo esfuerzos en la lucha frontal contra la anemia. Bajo esta premisa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) promoverá, a través del Programa Nacional PAIS, el cuidado de la salud de más de 90 mil personas en centros poblados de todo el Perú con campañas médicas, charlas de orientación y prevención de esta enfermedad, gracias a la iniciativa ‘Tambos contra la anemia’.

Así, en un trabajo coordinado con entidades públicas de salud y organizaciones privadas, las gestantes, padres de familia, cuidadores responsables y menores de 5 años accederán en más de 500 Tambos de 22 regiones, a 170 mil atenciones enfocadas en la detección, prevención y el tratamiento de la anemia en zonas rurales.

Como parte de la detección de esta enfermedad en menores, se les realizará una evaluación integral de acuerdo a la edad, que incluya el control del peso, la talla y el tamizaje de hemoglobina para saber si tienen anemia, prevenir deficiencias de hierro, y contribuir a un desarrollo y crecimiento adecuado.

En su labor preventiva, los Tambos del Midis se transforman en centros de capacitación dirigidos a padres y cuidadores de niñas y niños. El personal de salud ofrecerá recomendaciones sobre el cuidado de las gestantes durante el embarazo, hábitos de higiene, lavado de manos y preparación de alimentos nutritivos ricos en hierro, enfatizando el valor nutricional de los productos utilizados. Esta estrategia se desarrolla en el marco del Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

Finalmente, como parte del tratamiento para reducir los índices de anemia en las zonas rurales de la sierra y la selva, se realizarán visitas domiciliarias a los hogares cercanos a los Tambos; también se llevarán a cabo campañas de vacunación, y se entregarán insumos para la preparación de alimentos, así como suplementos de hierro y ácido fólico, esenciales antes y durante el embarazo.

La iniciativa “Tambos contra la anemia” forma parte de las acciones que el Midis, a través del programa PAIS, impulsa en centros poblados de la sierra y la selva, con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud de la población. Este año, otras iniciativas como Telesalud y Pre Cáncer también se implementarán a través de los Tambos y las PIAS.