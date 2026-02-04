Manuel Barreto señaló que somos la liga más longeva del mundo y criticó aumento de cupo de extranjeros

Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, criticó que se añada un cupo de extranjero más, ya que ello le quita la oportunidad de debutar a los jóvenes, además confesó que se tienen 220 jugadores contactados del exterior.

«Somos la liga más longeva del mundo, la Liga con menores debuts en Sudamérica. En los últimos Torneos Sudamericanos no hemos estado bien, hemos ocupado los últimos lugares y eso es lo que vamos a intentar cambiar», declaró Barreto en L1 Max.

Luego, señaló: «Todo entrenador que ve talento está abierto para eso, tenemos más de 220 jugadores contactados, desde Gruber que ya debutó hasta chicos categoría sub 12-13, el siguiente paso es ir allá, hablar con ellos, porque se trata de ofrecer una línea de carrera y un proyecto».

Por último, comentó: «La sugerencia de este año era poner un sub-19 en lista, el año pasado hubo una liga sub-18 y los más destacados podían dar un salto al equipo principal, y para el 2027 podríamos plantear la posibilidad de una Bolsa de Minutos paulatina. Ha sido un error sacar lo de sub 20 de lista este año».