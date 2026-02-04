Manchester City eliminó al Newcastle y jugará la final de la Carabao Cup y se medirá con Arsenal

Manchester City se clasificó a la final de la Carabao Cup tras vencer por 3-1 a Newcastle. Su rival por el título será el Arsenal, que eliminó a Chelsea. El equipo dirigido por Josep Guardiola había ganado por 2-0 en el partido de ida, por lo que buscaba como local sellar su pase a la final.

Los ‘ciudadanos’ lograron sentenciar rápido el partido y la serie pues a los 7’ de juego el marroquí Omar Marmoush abrió la cuenta. Él mismo aumentó la diferencia sobre los 29’ y tres minutos después el neerlandés Tijani Reijnders marcó el 3-0. En la segunda mitad, Anthony Elanga descontó para las ‘urracas’.

De esta manera, Manchester City clasificó a la final, en la que se medirá ante Arsenal el próximo 22 de marzo en el emblemático estadio de Wembley en Londres. Precisamente, ambos equipos vienen luchando en la Premier League, estando segundo y primero en la tabla de posiciones respectivamente.