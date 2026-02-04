Home DEPORTES Manchester City eliminó al Newcastle y jugará la final de la Carabao...

Manchester City eliminó al Newcastle y jugará la final de la Carabao Cup y se medirá con Arsenal

Diario UNO - CH
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 04: Omar Marmoush of Manchester City celebrates scoring his team's second goal during the Carabao Cup Semi Final Second Leg match between Manchester City and Newcastle United at Etihad Stadium on February 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Manchester City se clasificó a la final de la Carabao Cup tras vencer por 3-1 a Newcastle. Su rival por el título será el Arsenal, que eliminó a Chelsea. El equipo dirigido por Josep Guardiola había ganado por 2-0 en el partido de ida, por lo que buscaba como local sellar su pase a la final.

Los ‘ciudadanos’ lograron sentenciar rápido el partido y la serie pues a los 7’ de juego el marroquí Omar Marmoush abrió la cuenta. Él mismo aumentó la diferencia sobre los 29’ y tres minutos después el neerlandés Tijani Reijnders marcó el 3-0. En la segunda mitad, Anthony Elanga descontó para las ‘urracas’.

De esta manera, Manchester City clasificó a la final, en la que se medirá ante Arsenal el próximo 22 de marzo en el emblemático estadio de Wembley en Londres. Precisamente, ambos equipos vienen luchando en la Premier League, estando segundo y primero en la tabla de posiciones respectivamente.

