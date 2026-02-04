LM Marketing fortalece su propuesta de valor tras obtener homologación

La agencia SEO LM Marketing de Jorge Morales idrogo, se consolida como un aliado estratégico para grandes empresas, garantizando solidez operativa y trazabilidad en sus servicios de posicionamiento web para múltiples sectores corporativos.

Lograr que una marca destaque en los primeros resultados de búsqueda es hoy un requisito indispensable para la rentabilidad. En ese contexto, LM Marketing, firma especializada en consultoría SEO, anunció la obtención de la Homologación de Proveedores otorgada por Mega, entidad referente en auditoría y calificación empresarial en el Perú.

Este reconocimiento oficial garantiza que la agencia cuenta con la infraestructura y la madurez técnica necesarias para liderar proyectos de alta complejidad.

“Para nuestro equipo, este paso representa la validación de un modelo de trabajo diseñado para ofrecer resultados predecibles y de alta calidad a empresas con estándares globales”, destacó Jorge Morales Idrogo, fundador de LM Marketing. “La homologación brinda a nuestros aliados la tranquilidad de que sus activos digitales están siendo gestionados bajo procesos auditados, capaces de mitigar riesgos y asegurar un crecimiento orgánico sostenible”.

LM Marketing: más que un proveedor, un aliado estratégico

Este hito es la consecuencia natural de una trayectoria de más de siete años, en la que LM Marketing ha sabido adaptar su metodología a las necesidades de diversas industrias de alta exigencia.

La agencia ha escalado su propuesta de valor gestionando la visibilidad de instituciones en el sector Educación (universidades y colegios), así como potenciando el E-commerce de grandes cadenas de retail y suministros eléctricos. Su experiencia también abarca la consultoría para el rubro automotriz, maquinaria industrial, turismo, salud, belleza y compañías de software con operaciones internacionales.

Esta experiencia multisectorial ha permitido a LM Marketing consolidar un sistema de trabajo flexible pero riguroso. Hoy, con el respaldo de la certificación de Mega, la agencia se posiciona como una estructura empresarial madura, lista para formar parte de la red de proveedores estratégicos de las organizaciones que buscan excelencia técnica y estabilidad operativa en sus proyectos de posicionamiento web.

Para más información sobre sus servicios y metodología certificada, visite: https://www.lmmarketing.com.pe/