Lanzan Feria Perú Produce por el Día Nacional del Pisco Sour en Barranco

• _El 2025, año que marcó el retorno del Concurso Nacional de Pisco, el consumo de esta emblemática bebida alcanzó los 3.4 millones de litros en el país.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, y la alcaldesa de Barranco, Jéssica Vargas, participaron en el lanzamiento de la Feria Perú Produce por el Día Nacional del Pisco Sour en Barranco, evento que se tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en el parque municipal del distrito.

En el evento, realizado en el museo Pedro de Osma en Barranco, el ministro Quispe Luján destacó a las MYPE productoras que representan la calidad, tradición e identidad de nuestra bebida bandera.

«Desde el Ministerio de la Producción, siempre buscamos un valor agregado al producto, y para nosotros el pisco es una muestra de ello. He tenido la oportunidad de conocer a los que producen pisco, a los que tienen sus bodegas, para quienes más que un negocio es una pasión e incluso va de familia en familia», resaltó.

El titular de PRODUCE resaltó que el consumo de pisco en el Perú, en el 2025, habría alcanzado los 3.4 millones de litros y que un gran logro de su gestión fue el regreso del Concurso Nacional de Pisco luego de 6 años de ausencia.

«Queremos que para la realización y sede del Concurso Nacional de Pisco compita las regiones productoras y así cada una de ellas puedan realizar también un festival. Al término de la gestión, dejaremos unos lineamientos al respecto», afirmó.

Al lanzamiento de la feria asistieron la embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, el secretario general de la CAN, embajador SDR Gonzalo Gutiérrez, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Ricardo Denegri, además de directores del Ministerio de la Producción, alcaldes municipales locales y productores pisqueros, entre otros.