Joaquín y Valentina Chirinos suben al podio en su debut del torneo de verano de Motos Acuáticas

Joaquín y Valentina Chirinos suben al podio en su debut del torneo...

Lo que hereda no se hurta, reza un antiguo refrán. La primera fecha del Campeonato de Verano de Motos Acuáticas no solo ha servido para dar inicio al calendario 2026 este deporte, sino, para la aparición de dos nuevas figuras de la Motonáutica peruana, Joaquín y Valentina Chirinos Noceda.

Ambos lograron subir al podio de los triunfadores en su debut en la categoría noveles o promocional en la modalidad del Endurance. La misma partió desde Pucusana hacía una lancha de la Marina a 7,5 km. mar adentro. Con un promedio de 20 minutos de competencia.

Desde la partida salieron de líderes, imponiendo su ritmo de carrera. Entre ellos se intercambiaron la punta de la competencia. Finalmente, Joaquín cruza primero la meta, seguido por Valentina, luego arribaron Sebastián Bernal y Lester Aguilar.

Mientras en la Pro, en su reaparición sobre el mar de Grau, Paloma Noceda, Bicampeona mundial de Motos Acuáticas, demostró su vigencia al ganar de punta a punta, con clara ventaja, la categoría. Enseguida, Javier Díaz, Kiko Chia y Willy Gutiérrez.

En 2014 y 2015 logró los títulos mundiales de Motonáutica en Womens Runabout y en la Amateur Runabout stock, compitiendo contra varones. En el Mundial 2025, Paloma Noceda regresó al escenario de sus grandes hazañas: Lago Havasu, Arizona, EE.UU. logrando a subir nuevamente al podio de los triunfadores.

La segunda parada del torneo veraniego esta señalado para el 21 de este mes posiblemente en playa El Silencio.