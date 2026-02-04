Janet Marín: Justicia para todas las victimas de luchas sociales»

Janet Marín es abogada de profesión, vinculándose desde muy joven a la defensa de causas sociales en beneficio de la población. Ella estuvo presente en las movilizaciones realizadas en el año 2022 y 2023 en contra de una dictadura cívico militar, y desde las calles se exigía la libertad del presidente Pedro Castillo.

Ello ocasionó que muchas personas fueran injustamente detenidas, vulnerando sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Contra el abuso

En esa etapa, la abogada Janet pudo escuchar el testimonio de los detenidos, hombres, mujeres, adultos mayores y jóvenes, comprobando el abuso desproporcional de la policía desde el momento de su detención. Obligándoles a firmar documentos sin previa lectura, negándoles un abogado de su libre elección, encerrándolos en las celdas sin permitir su comunicación a su familia e impidiendo en varios casos su alimentación y atención médica.

Incluso muchos de ellos fueron acusados de pertenecer a una organización criminal como Yaneth Navarro (profesora embarazada) de Andahuaylas y Cirilo Jara de Ocongate de Cusco, otro fueron intervenidos en operativos por la propia Dircote, como Franz Pillaca y Jorge Mendoza.

Entre sus principales propuestas, están la conformación de una asamblea constituyente para una nueva constitución que otorgue soberanía patriótica al país, el cobro de la totalidad de impuestos tributarios a todas las empresas transnacionales.

Y también la exigencia de justicia para todas las víctimas de las luchas sociales del 2022 y 2023, producto de la represión desproporcionada de la Policía Nacional del Perú.

Ante ello, Janeth propone la refundación del sistema de justicia y de la policía nacional.

El dato

Ella postula con el número 6 al Senado con el partido Juntos por el Perú.