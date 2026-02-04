Festividad de la Virgen de la Candelaria podrá ser vista a nivel mundial por Youtube de TVPerú

Del 8 al 10 de febrero, el IRTP transmitirá dicho evento declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a través de su multiplataforma informativa, transmitirá en vivo y en directo, desde la ciudad de Puno, las incidencias de la tradicional y ancestral festividad en homenaje a la Virgen de la Candelaria, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los peruanos residentes en el país podrán apreciar este trascendental evento los días 8, 9 y 10 de febrero, a través de las señales de TVPerú y Radio Nacional; y desde el extranjero, se podrá observar por el canal de Youtube.

Dicha festividad reunirá a más de 60 000 danzantes y 250 bandas musicales que se darán cita en la ciudad de Puno. La conducción de la transmisión estará a cargo de Manolo del Castillo, Krismers Baca, Fiorella León, de la Dirección Zonal Sur del IRTP, y Walter Escobar, de lenguas originarias, reconocidos talentos de la televisora del Estado, quienes con su estilo y carisma informarán sobre los detalles de esta actividad, que ha concitado interés en diferentes países.

Al respecto, la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramirez, destacó la importancia de llevar a todos los hogares del país el homenaje a la Mamita Candelaria. “Esto nos permite dar visibilidad a las expresiones artísticas y culturales de la región Puno y acercarlas a todos los departamentos del Perú”, señaló.

Para la cobertura televisiva, se ha desplegado un equipo especializado de más de 40 personas, entre técnicos de operación y producción. De esta manera, la población peruana podrá disfrutar de la música, el colorido, las danzas y el fervor religioso, que forman parte de nuestras tradiciones y costumbres que se mantienen vigentes a lo largo de la historia.

El domingo 8 de febrero la transmisión de TVPerú se iniciará a partir de las 10:00 a. m. y continuará hasta las 6:00 p. m. El lunes 9 y martes 10 de febrero, también se transmitirá desde las 10:00 a. m.