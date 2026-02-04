De técnico a bachiller: la ruta para responder a la demanda de profesionales en ingeniería aplicada en el país

De técnico a bachiller: la ruta para responder a la demanda de...

La Escuela de Educación Superior Tecnológica de SENATI promueve la continuidad profesional como una manera de fortalecer aún más el perfil de sus egresados.

La industria peruana enfrenta hoy un desafío clave: la necesidad de contar con más profesionales en ingeniería altamente especializados que comprendan los procesos productivos desde la práctica y la tecnología.

Según un estudio de Apoyo Consultoría presentado en mayo del año 2025, el 91% de las compañías reporta problemas para encontrar trabajadores con las competencias necesarias, evidenciando una brecha crítica entre el sistema formativo y las necesidades del mercado laboral.

Sectores como manufactura, mantenimiento, energía y tecnologías de la información necesitan talento capaz de adaptarse a entornos cada vez más automatizados, digitales y competitivos.

Modelo de continuidad profesional de EEST

En ese marco, la Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST) de SENATI viene impulsando un modelo de continuidad profesional dirigido a egresados de carreras técnicas de tres años.

Esta propuesta permite que los técnicos formados en SENATI continúen su trayectoria educativa y accedan al grado académico de bachiller, equivalente al universitario y registrado por SUNEDU, sin desvincularse de su experiencia práctica ni de su formación dual.

“Este modelo reconoce el valor de la formación técnica, competencias y la experiencia en empresa adquirida, y las convierte en una base sólida para acceder a un grado académico superior, con lo que se fortalece el perfil profesional de cada uno de nuestros egresados”, señaló Jacqueline Barrantes, directora de la EEST.

Este programa parte de un principio clave: reconocer y aprovechar los aprendizajes ya adquiridos.

Perfecciona la formación técnica

Mediante la convalidación de estudios, competencias prácticas y créditos académicos, los egresados de SENATI pueden integrarse y completar su formación superior en un periodo aproximado de tres semestres, según la carrera de procedencia, fortaleciendo la investigación aplicada, la innovación y el uso de tecnologías actuales alineadas con las demandas del sector productivo.

La continuidad profesional no implica repetir la formación técnica, sino perfeccionarla, ya que el modelo educativo de la EEST de SENATI amplía el perfil del egresado hacia competencias de mayor complejidad, preparándolo para asumir nuevos roles, liderar procesos y adaptarse a entornos industriales en constante transformación.

“Nuestra propuesta académica central es el fortalecimiento de capacidades en investigación aplicada, innovación y gestión tecnológica, pero siempre pasando de la ejecución de procesos a la mejora continua, y la generación de soluciones para las organizaciones peruanas”, reafirmó la vocera.

Con esta iniciativa, SENATI reafirma su compromiso con una educación articulada, flexible y orientada a la productividad, que permite a sus egresados proyectarse hacia estudios de posgrado, mejorar su empleabilidad y escalar profesionalmente, siendo la continuidad profesional una ruta clara para que los técnicos del país sigan creciendo y aportando mayor valor al desarrollo productivo del Perú.

Sobre la Escuela de Educación Superior Tecnológica de SENATI

La EEST – SENATI es la única escuela peruana orientada 100% a alta tecnología, que forma ingenieros con visión estratégica, capaces de innovar, resolver problemas reales y asumir liderazgo desde el primer ciclo. Su modelo pedagógico dual combina más del 50% de aprendizaje en talleres y plantas piloto equipados con tecnología de punta, con clases alineadas a las necesidades de la industria nacional.

Ofrece siete carreras de cuatro años que otorgan grado de bachiller. Desde el quinto semestre, los estudiantes se forman en empresas, guiados por expertos, acumulando hasta dos años de experiencia profesional antes de graduarse. Esta propuesta potencia su empleabilidad y liderazgo, preparándolos para dirigir y gestionar proyectos, asumir mandos intermedios o lanzar sus propios emprendimientos tecnológicos.