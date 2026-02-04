Comisión de Defensa del Consumidor exige solución definitivamente ante interrupciones en el servicio del Metro de Lima

Ayer por la noche, el servicio de la Línea 1 fue interrumpido parcialmente desde Villa El Salvador hasta La Cultura (en el lado sur) y de Bayóvar hasta Caja de Agua (en el lado norte).

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, congresista Katy Ugarte Mamani, expresó su preocupación ante la interrupción del servicio, que -según se informó- ocurrió debido a la sobrecarga en uno de los circuitos de la vía (más de dos trenes en un circuito), lo que habría activado el corte de energía que protege a la subestación eléctrica. Esta falla, originó la desesperación entre los usuarios que tuvieron que salir de los trenes y caminar por las vías ferroviarias exponiendo sus vidas.

A través de un oficio dirigido al ministro Aldo Prieto Barrera, la legisladora solicitó que se informe si el evento está relacionado con problemas en la operación de los trenes o con defectos en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

«Debemos resolver los problemas de fondo que están generando estas fallas recurrentes que perjudican a los usuarios. Solo así se podrá garantizar que la infraestructura que ya existe funcione bien y de manera segura», declaró la congresista Ugarte.

«Más de medio millón de usuarios dependen de la Línea 1 del Metro de Lima todos los días y merecen un servicio de transporte de calidad. Además, nos han informado de un proyecto de ampliación que hasta la fecha no se ha hecho efectivo», puntualizó.

La Comisión de Defensa del Consumidor informa que se mantendrá en vigilancia permanente y actuará ante cualquier vulneración de los derechos de los usuarios.