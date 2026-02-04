Bicicletas del programa rutas solidarias garantizan transporte de escolares en zonas rurales

 Minedu destina S/1 860 448 para la reparación y mantenimiento de 22 059 de estos vehículos utilizados por estudiantes para llegar a sus colegios

El Ministerio de Educación (Minedu) tiene previsto, para el presente año y en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, destinar un presupuesto de S/1 860 448 para el mantenimiento y reparación de 22 059 bicicletas del programa Rutas Solidarias, iniciativa que busca garantizar el acceso seguro y oportuno de los estudiantes a sus instituciones educativas en zonas rurales a través de este medio de transporte ligero.

Estas bicicletas se encuentran distribuidas en 1397 instituciones educativas correspondientes a 20 direcciones regionales de educación (DRE) y 157 unidades de gestión educativa local (UGEL), ubicadas en diversas regiones del país. Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de traslado de estudiantes que residen en zonas rurales caracterizadas por la dispersión poblacional, la limitada conectividad vial y condiciones geográficas diversas, contribuyendo así a su permanencia en el sistema educativo.

Al referirse a este programa, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó que Rutas Solidarias promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte escolar eficiente y sostenible en territorios donde los desplazamientos a los colegios demandan largos tiempos y elevados costos.

Añadió que esta iniciativa contribuye a reducir las barreras territoriales que enfrentan estudiantes de zonas rurales y de alta pobreza para acceder a sus colegios.

Este presupuesto permitirá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones para el uso. En ese sentido, las instituciones educativas públicas interesadas en acceder a este beneficio deberán solicitar su incorporación al programa a través de su UGEL, presentando la documentación correspondiente de acuerdo con la norma técnica vigente.

De manera complementaria, el Minedu continúa gestionando acciones en articulación con el sector privado para promover la renovación progresiva de la flota de bicicletas, incluyendo posibles donaciones que se ajusten a la normativa actual.

Asimismo, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para identificar rutas escolares seguras y articular acciones con el programa Entornos Escolares Seguros, que permite a los Gobiernos locales invertir en señalización y medidas de seguridad vial alrededor de los centros educativos.