ATU y la UNMSM colocan la primera piedra para la mejora de la Clínica Universitaria

ATU y la UNMSM colocan la primera piedra para la mejora de...

• Además, la entidad renovará el sistema de iluminación e instalará 21 cámaras de videovigilancia en las principales avenidas de la Ciudad Universitaria.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) colocaron la primera piedra para iniciar la mejora de la Clínica Universitaria, como parte de las obras de compensación vinculadas al desarrollo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Esta intervención permitirá fortalecer los servicios de salud en beneficio de la comunidad sanmarquina, a través de una infraestructura renovada que contribuirá a mejorar la atención y el acceso oportuno a servicios médicos.

“La etapa de mejoras inicia con la implementación de una nueva área de fisioterapia de 227 m2, para la clínica universitaria. Luego se avanzará con ajustes arquitectónicos que incluye la zona administrativa y el área de tópico. El objetivo es culminar la obra entre tres a cuatro meses”, afirmó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, durante la ceremonia protocolar que se realizó en la Decana de América.

Asimismo, se intervendrá el acceso a la clínica universitaria, mediante la ampliación de la calzada vehicular, lo que permitirá optimizar el ingreso de vehículos de emergencia y mejorar la transitabilidad de ambulancias en doble sentido.

Iluminación y videovigilancia

Como parte del paquete de mejoras, la ATU también ejecutará el mejoramiento e implementación del sistema de iluminación y videovigilancia dentro de la Ciudad Universitaria, en los frentes colindantes a las avenidas Colonial, Amézaga y Venezuela, con el objetivo de reforzar la seguridad de la comunidad sanmarquina.

En materia de videovigilancia, se instalará un sistema moderno para monitorear de forma permanente el entorno de estas vías, mediante 21 cámaras tipo PTZ (con movimiento y zoom) para el perímetro, además de una cámara tipo domo destinada al monitoreo interno.

A fin de garantizar la continuidad operativa de estos sistemas ante eventuales cortes de energía, se implementará un sistema de suministro de energía ininterrumpida, que permitirá asegurar el funcionamiento continuo de la iluminación y las cámaras.

Respecto a la iluminación, se instalará un sistema subterráneo de alta eficiencia energética y se colocarán 56 postes de concreto centrifugado de 13 metros de altura en todo el perímetro, reforzando la visibilidad y seguridad durante la noche.