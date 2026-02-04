Athletic Club y la Real Sociedad clasificaron a las semifinales de la Copa del Rey de España

Los elencos de Athletic Club y la Real Sociedad se clasificaron a las semifinales de la Copa del Rey, tras eliminar al Valencia por 2-1 y Alavés por 3-2 respectivamente, uniéndose al FC Barcelona, quedando solo definir al cuarto clasificado que saldrá del partido que jugarán este jueves en La Cartuja, Real Betis ante Atlético de Madrid.

En Mestalla, Athletic Club sorprendió al Valencia ganándole en los descuentos 2-1. Abrió la cuenta el cuadro bilbaíno mediante un autogol de Sadiq a los 26’, sin embargo, el propio Sadiq se reivindicó y puso el tanto del empate para los valencianos a los 35’. En el complemento, cuando parecía que se iban a tiempo extra, apareció la dupla de los Williams, cuando Nico habilitó a Iñaki que mandó el balón a la red, para el 2-1 final.

Mientras que la Real Sociedad de visitante superó al Alavés por 3-2, con los tantos de Oyarzabal (15’), Guedes (76’) y Oskarsson (80’), habiendo descontado Rebbach (8’) y Martínez (29’).