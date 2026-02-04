Alianza Lima fue derrotado por debutante 2 de Mayo de Paraguay 1-0 en la ida de la fase 1 de Libertadores

Histórico triunfo de los paraguayos. Alianza Lima no fue capaz de imponer su jerarquía y fue derrotado por el novel 2 de Mayo de Paraguay 1-0, en el juego de ida de la Fase 1 de Copa Libertadores. Los íntimos no aprovecharon en la etapa inicial las ocasiones de gol que tuvieron y luego la pagaron caro. El resultado es corto y acá en Matute la próxima semana deberá lograr ganar por dos goles para avanzar y enfrentarse a Sporting Cristal.

El primer tiempo tuvo un arranque explosivo de parte de ambos equipos, con opciones claras repartidas. Por Alianza Lima, Gaspar Gentile con una volea que sacó a mano cambiada del arquero Martínez, y en 2 de Mayo, Gómez mandó un remate cerca de travesaño. Así se fueron al descanso.

Para el complemento, el partido bajó en intensidad, aunque Alianza tuvo dos bajas por lesión como fueron Carvajal y el chileno Pavez, ingresando Guerrero y Burlamaqui. 2 de Mayo fue un poco más y a los 84’ llegó el golazo de Diego Acosta, que de un latigazo reventó el travesaño y se coló en el arco de Viscarra. Con ese gol los paraguayos debutaron en la Libertadores con triunfo.

ALINEACIONES

2 DE MAYO: Martínez;Dávalos, Sosa, Saiz, Castro; Romero (Colman), Díaz (Sanabria), Gómez (Coronel); Alfonso (Ayala), Ruiz Díaz (Acosta) y Del Valle (Fretes). DT: E. Ledesma.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni, Carbajal (Guerrero); Gaibor (Cantero), Pavez (Burlamaqui), Chávez; Gentile (Castillo), Girotti (García) y Cari (Vélez). DT: P. Guede.

ÁRBITRO; José Burgos (Uruguay)

ESCENARIO: Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero