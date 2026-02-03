Universitario busca pase de Rafael Guzmán al Real Betis que debe confirmarse el miércoles

Seguiría su carrera en Europa. Hoy los clubes Universitario de Deportes y Real Betis de España esperaban llegar a un acuerdo por el defensa Rafael Guzmán (categoría 2008). Ahora falta la formalización documentaría por parte de ambas instituciones, pero ya se le inscribió en los registros porque el tiempo apremiaba pues el libro de pases cerraba. Va al equipo juvenil “A”.

La idea es que el acuerdo se concrete en una compra. Se dejaría algo para Universitario, dicen desde el entorno del jugador de 18 años. Seguramente el club crema se quede con algo del pase también, hablándose del 30%. Se espera cerrar los trámites y de ahí definir la fecha de viaje de Guzmán. Recordemos que el defensor el año pasado ya había hecho una pasantía en Betis.

Guzmán no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo crema, pero su proyección física y rendimiento en Liga 3 despertaron interés desde hace varias temporadas. Con 1.91 metros de estatura y buen juego aéreo. Fue considerado por el comando técnico durante la pretemporada 2025, incluso sumó minutos en un amistoso ante Junior de Barranquilla, bajo la mirada de Fabián Bustos.

El periodista español Alejandro Fernández, del portal Mundo Betis, informó lo siguiente: “El Juvenil A del Real Betis también se ha reforzado con el central peruano Rafael Guzmán (2008). Llega procedente del Universitario de Deportes. En diciembre fue convocado por la absoluta de su país”.