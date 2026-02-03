Segundo congreso de la industria de la música en nuestro país

Gremios del sector reafirman su participación en CIMP 2026 que tendrá como tema central la seguridad de artistas y agentes culturales contra la extorsión

Con el objetivo de consolidar una industria musical más formal, segura y con proyección internacional, SONIEM realizó reunión de trabajo para dar inicio a la organización del Segundo Congreso de la Industria Musical en el Perú (CIMP), previsto para noviembre de 2026 y con una duración de dos días.

La reunión fue presidida por Julie Freundt, presidenta del Consejo Directivo de SONIEM, y contó con la participación de representantes del sector artístico, académico, legal, gremial, empresarial y del Estado, en un espacio de articulación estratégica orientado a fortalecer la sostenibilidad de la música hecha en el Perú.

Se acordó que el Segundo Congreso de la Industria Musical en el Perú 2026 contará con una estructura más definida y orientada a resultados concretos, donde uno de los ejes centrales será: La seguridad de artistas y agentes culturales, destacándose los avances del Ministerio del Interior en la elaboración de una guía contra la extorsión, así como la necesidad de implementar canales confidenciales de denuncia y protocolos de prevención.

También, Formalización e informalidad del sector musical, Inteligencia Artificial: riesgos, oportunidades, ética y capacitación; Normatividad, gestión colectiva y políticas públicas, Internacionalización de la música peruana con enfoque público–privado. Además, Descentralización, circulación regional e identidad cultural; Datos, investigación y medición del impacto económico del sector; Programación radial y debate sobre cuotas de música hecha en el Perú y Seguridad, entre otros temas coyunturales.

En la sesión participaron representantes del Ministerio del Interior, además de otros exponentes del ámbito legal y académico. Del gremio musical Manuel Garrido-Lecca, productor musical nominado al Latin Grammy y docente universitario; Jorge Rodríguez, fundador y líder del grupo Los Mirlos; Leslie Shaw, cantautora y productora musical con trayectoria internacional; Ruth Karina, artista y miembro del Consejo Directivo de SONIEM; Agustín Pérez, representante de APDAYC, entre otros.