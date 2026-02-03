Presidente de FIFA en desacuerdo al boicot del Mundial 2026 y se mostró a favor que Rusia vuelva a competir

Presidente de FIFA en desacuerdo al boicot del Mundial 2026 y se...

Se sinceró. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos sólo aportará «más odioso», y se mostró favorable a un regreso de Rusia y sus clubes a las competiciones.

«Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada, simplemente contribuye a más odioso», expresó Infantino en una entrevista a la cadena de televisión británica Sky News.

El rector de la instancia del fútbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre Reino Unido y Estados Unidos: «¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. Así que ¿por qué el fútbol?», lanzó Infantino.

«En nuestro mundo, dividido y agresivo, se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión» por el fútbol, ??añadió el dirigente de 55 años.

En enero (primer mes del año), desde Alemania se emitieron llamados al boicot del Mundial 2026, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio-19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los Estados europeos que se opongan.

Infantino también se mostró a favor del reingreso de Rusia y de sus clubes a las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos tras el inicio de la ofensiva del ejército ruso en Ucrania en febrero de 2022.

Aunque el conflicto sigue en curso, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autoricen a los equipos rusos a participar en competiciones júnior no profesionales.