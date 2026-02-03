Pachacámac inaugura rutas turísticas gratuitas para sus vecinos con moderno ómnibus

Por primera vez en su historia, Pachacámac cuenta con un moderno ómnibus, el mismo que servirá para trasladar a sus vecinos a los diferentes sitios turísticos con los que cuenta el distrito, así lo dio a conocer el alcalde Enrique Cabrera Sulca, inaugurando la primera salida hacía el Santuario Arqueológico de Pachacámac desde su Plaza de Armas.

“Hoy es un día de fiesta y alegría para nuestro distrito, porque por fin tenemos un medio de transporte moderno para realizar turismo interno con mis vecinos, este vehículo que lo hemos denominado Pachabus, llevará especialmente a los niños a conocer su historia, tradiciones, sitios arqueológicos y costumbres ancestrales de Pachacámac totalmente gratis”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera Sulca.

Es importante destacar que este ómnibus es nuevo y tiene una capacidad para 49 pasajeros, además tendrá el respaldo de una minivan para 15 pasajeros, también para trasladar a nuestros niños y jóvenes a diversos eventos artísticos donde representen al distrito.

Los más de 250,000 habitantes de Pachacámac podrán acceder al Pachabus y sumarse a la campaña turística denominada “Descubre Pachacámac”, creada por la Gerencia de Turismo, Cultura y Asuntos Internacionales de la Municipalidad, área que ha impulsado de manera exponencial el turismo interno y externo en el distrito, colocando más de 24 recursos turísticos en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo. “Un logro que consolida a Pachacámac como destino turístico, cultural y natural”, aseveró el alcalde Enrique Cabrera.