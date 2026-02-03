Home ACTUALIDAD Pachacámac inaugura rutas turísticas gratuitas para sus vecinos con moderno ómnibus

Pachacámac inaugura rutas turísticas gratuitas para sus vecinos con moderno ómnibus

El Pachabus fue adquirido por la gestión municipal del alcalde Enrique Cabrera

Por primera vez en su historia, Pachacámac cuenta con un moderno ómnibus, el mismo que servirá para trasladar a sus vecinos a los diferentes sitios turísticos con los que cuenta el distrito, así lo dio a conocer el alcalde Enrique Cabrera Sulca, inaugurando la primera salida hacía el Santuario Arqueológico de Pachacámac desde su Plaza de Armas.

“Hoy es un día de fiesta y alegría para nuestro distrito, porque por fin tenemos un medio de transporte moderno para realizar turismo interno con mis vecinos, este vehículo que lo hemos denominado Pachabus, llevará especialmente a los niños a conocer su historia, tradiciones, sitios arqueológicos y costumbres ancestrales de Pachacámac totalmente gratis”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera Sulca.

Es importante destacar que este ómnibus es nuevo y tiene una capacidad para 49 pasajeros, además tendrá el respaldo de una minivan para 15 pasajeros, también para trasladar a nuestros niños y jóvenes a diversos eventos artísticos donde representen al distrito.

Los más de 250,000 habitantes de Pachacámac podrán acceder al Pachabus y sumarse a la campaña turística denominada “Descubre Pachacámac”, creada por la Gerencia de Turismo, Cultura y Asuntos Internacionales de la Municipalidad, área que ha impulsado de manera exponencial el turismo interno y externo en el distrito, colocando más de 24 recursos turísticos en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo. “Un logro que consolida a Pachacámac como destino turístico, cultural y natural”, aseveró el alcalde Enrique Cabrera.

