Nuevo Capellán del Poder Judicial hace llamado a la paz y a la unidad tras celebrar su primera misa en Palacio de Justicia

Nuevo Capellán del Poder Judicial hace llamado a la paz y a...

En capilla Señor de la Justicia

En el acto litúrgico estuvo presente Janet Tello Gilardi, juezas y jueces supremos, así como personal jurisdiccional y administrativo.

El nuevo capellán de la Corte Suprema de la República, Humberto Giusti Garro, sostuvo que resulta esencial fortalecer la unidad, la paz y la justicia, pues el ejercicio de esta última exige humildad, capacidad de diálogo y disposición para pedir perdón.

“Tenemos la suficiente capacidad humana y cristiana para agachar la cabeza y reconocer errores, ese también es un camino de justicia”, dijo tras celebrar esta mañana su primera misa institucional, la cual fue ofrecida a toda la familia judicial que labora en Palacio de Justicia.

En el acto litúrgico estuvo presente la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, acompañada de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado y el magistrado Ramiro Bustamente Zegarra.

También estuvieron presentes diferentes magistrados y magistradas supremas, funcionarios, funcionarias, así como personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema.

Durante la eucaristía, el capellán señaló que el Poder Judicial constituye una familia que no solo necesita de Dios, sino también de la voluntad de asumir en el corazón la invitación de Jesucristo a vivir la justicia divina como camino de verdad, misericordia y compromiso con el bien común.

“Es un espacio no solo para conocernos, sino también para animaros a vivir la experiencia de un Dios que transmite amor y justicia y que invita a asumir la paz como camino de plenitud”, expresó.

En la liturgia, la primera lectura del Segundo Libro de Samuel estuvo a cargo de Tello Gilardi, en tanto que la segunda lectura fue leída por la secretaria general de la institución.

Al reflexionar sobre estos pasajes bíblicos, Giusti Garro recordó el dolor del rey David por la muerte de su hijo Absalón, el cual invita a replantear la forma de comprender, asumir y transmitir la justicia en situaciones marcadas por el sufrimiento y la traición.

HOJA DE VIDA

Cabe señalar que, además de sus nuevas funciones como capellán del Poder Judicial, Giusti Garro, en la actualidad, está a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

También es canónigo del Cabildo Catedralicio de Lima, institución responsable de la administración religiosa y litúrgica de la Catedral de Lima, sede principal de la Arquidiócesis de Lima.

Como se sabe, este cabildo está integrado por los canónigos, quienes son sacerdotes de alto rango responsables de tareas litúrgicas y administrativas dentro de la Catedral.

Limeño de nacimiento, estudió en el colegio Santo Tomás de Aquino y se formó como sacerdote en el Seminario Mayor de Santo Toribio de Mogrovejo, para luego cursas estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Ha sido vicario en diversas parroquias limeñas, como en el Rímac, Barrios Altos, Santiago de Surco, San Miguel y La Victoria, esta última en la que aún continúa su labor pastoral.

Cabe señalar que, el nuevo capellán es sobrino de Ernesto Giusti Acuña, magistrado supremo y único civil que falleció, en 1997, durante la operación Chavín de Huántar, en el rescate de los rehenes del MRTA.