Nasca: Transfieren más S/300 mil para renovar pozo Cajuca III y mejorar el servicio de agua potable a 4 mil pobladores

OTASS refuerza la sostenibilidad del servicio con inversión en infraestructura crítica y asistencia técnica especializada en Emapavigs S.A.

En el marco del cumplimiento del compromiso del gobierno de mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en Nasca, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) autorizó la transferencia de S/ 300,999 a favor de la EPS Emapavigs S.A., destinada a la renovación de infraestructura crítica del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad.

Los recursos permitirán la renovación de los equipos electromecánicos del pozo Cajuca III, con 44 años de antigüedad, así como la modernización de tableros de fuerza y control en baja tensión, con la finalidad de restituir la capacidad operativa original del sistema, a través de una obra IOARR.

Esta intervención beneficiará a 4 mil pobladores del Sector Ampliación Cajuca II, Vista Alegre (AAHH El Porvenir) y parte del cercado de Nasca, una de las zonas que ha experimentado mayor crecimiento urbano en los últimos años, ya que reducirá riesgos de fallas operativas e interrupciones en el servicio de agua potable.

Hay que recordar que esta inversión refleja que el OTASS se encuentra realizando las gestiones necesarias para que la EPS mejore sus condiciones operativas e indicadores y logre una salida responsable del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) mediante un proceso técnico y gradual orientado a proteger la continuidad del servicio en favor de las familias de la provincia.

Visita de técnicos especializados

En paralelo a esta inversión, del 19 al 23 de enero, especialistas del OTASS realizaron una visita técnica a la EPS, durante la cual se llevaron a cabo evaluaciones y mediciones de parámetros eléctricos e hidráulicos del equipamiento electromecánico que son un componente clave del sistema de producción de agua potable.

Además, se efectuaron inspecciones y pruebas en diversos componentes del sistema de agua potable, entre ellos estaciones de bombeo, galería filtrante y redes de distribución, infraestructura clave para garantizar el abastecimiento a la población.

Estas acciones forman parte de la asistencia del organismo para fortalecer la operación del sistema de agua potable de la EPS, a fin de contar con información técnica actualizada para la identificación de mejoras orientadas a garantizar un servicio más confiable para la población, así como la evaluación de alternativas técnicas y de apoyo institucional, de acuerdo con los criterios técnicos y normativos vigentes.

Hay que resaltar que el acompañamiento técnico del OTASS refuerza el trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las empresas prestadoras para garantizar un servicio esencial que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pobladores.