Ministro Óscar Fernández ratifica el compromisodel Estado de consolidar el diálogo tripartito

Titular del MTPE lideró la sesión de conmemoración por los 25 años de la reinstalación del CNTPE y dio inicio al periodo de sesiones 2026 de este espacio de diálogo sociolaboral.



A fin de seguir promoviendo el trabajo decente y reducir la informalidad laboral, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, ratificó el compromiso del Estado y de su gestión para consolidar el mecanismo de diálogo tripartito durante la ceremonia por el 25 aniversario de la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“Mi compromiso es liderar este espacio tripartito, hacía el fortalecimiento de su institucionalidad y la construcción conjunta de una agenda amplia. El país estará atento y expectante sobre nuestra capacidad para seguir sentándonos en esta mesa con respeto y voluntad de consenso”, manifestó.

Tras recordar los consensos alcanzados en el CNTPE, en los últimos veinticinco años, el ministro Fernández Cáceres afirmó que llegamos a este aniversario en un punto de inflexión, en el cual mediante las mesas de diálogo y los 25 consejos regionales, se recibe información para la identificación de diversos problemas públicos sociolaborales.

En esa medida, añadió, el CNTPE evoluciona para abordar las nuevas realidades del siglo XXI y los actuales retos de las relaciones laborales, como la economía de plataformas digitales, las nuevas formas de organización empresarial, inclusión laboral de grupos vulnerables, inteligencia artificial, empleabilidad del capital humano y los retos del futuro del trabajo.

“En este 2026 debemos impulsar las Comisiones Técnicas para construir tripartitamente la agenda del CNTPE. El Consejo es, en última instancia, el reflejo de nuestra sociedad representada por ustedes: líderes sindicales y empresariales. Este debe ser un ejemplo del país que aspiramos, donde el desarrollo económico y la justicia social caminen de la mano”, acotó.

Líderes de gremios

Al respecto, el representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Isarra Delgado, resaltó que el CNTPE es un espacio fundamental para la construcción democrática de políticas laborales y empleo bajo el principio del tripartismo. “Estos 25 años hemos tenido avances importantes, pero también momentos en los que el diálogo fue debilitado por decisiones unilaterales que afectaron la confianza en este espacio. Reafirmamos que el diálogo social debe ser efectivo y respetado en la práctica”, sostuvo.

Julio César Bazán, de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) recordó la ilusión de los trabajadores al reinstalarse el CNTPE en el 2001, que aspiraba a una reforma democrática de las relaciones laborales. “Es muy importante que miremos una voluntad política expresada en la declaración que hemos firmado. A nivel de la organización internacional tenemos una agenda que debemos impulsar: la coalición mundial por la justicia social y el contrato social renovado es una tarea pendiente. El Consejo debería abordar esos temas”, apuntó.

El representante de la CONFIEP, José Altamiza, afirmó que el CNTPE es un espacio clave para el diálogo social del país y reafirmó su importancia pues permite consultas efectivas entre gobierno, empleadores y trabajadores sobre el enfoque técnico del trabajo. “La conmemoración de estos 25 años también nos invita a renovar esfuerzos para tener un CNTPE más creativo, regular y con condiciones técnicas y mecanismos de seguimiento de los acuerdos”.

Durante la ceremonia se entregó reconocimientos a cada organización que participa en el CNTPE: Por los trabajadores a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

Igualmente, a los empleadores agrupados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Sociedad de Comercio Exterior (COMEX), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Conglomerado de la Pequeña Empresa del Perú (CPEP) y la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú (APEMIPE).

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a los actores sociales activos desde la reinstalación del CNTPE: Julio César Bazán Figueroa (CUT), Harry Stewart Rotondo (ADEX) y Juan Saravia Saravia (CPEP).

Al final de la sesión conmemorativa, los interlocutores sociales acordaron fortalecer el diálogo social tripartito a partir de darle continuidad a las sesiones del Pleno del CNTPE y participar activamente en los espacios de diálogo sociolaborales y volver a sesionar el próximo 3 de marzo.

La ceremonia también contó con la presencia de Yolanda Bertha Erazo Flores, viceministra de Trabajo; Miguel Ángel Vegas Carrera, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral; el director de la Organización Internacional del Trabajo para los países andinos, Ítalo Cardona; así como Teresa Velásquez Bracamonte, Secretaria General del MTPE; y Edgar Vallejos Florián, Superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Joseph Stein Bertran, jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial, así como otros funcionarios.