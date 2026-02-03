Más de mil familias vulnerables de Chorrillos reciben pescado fresco gratis para combatir la anemia gracias a campaña «Ollas sin anemia»

Las entregas se realizarán a los comedores y ollas comunes los primeros días de cada mes.

La Municipalidad de Chorrillos, a través de su Gerencia de Desarrollo Humano y programas Sociales, ha puesto en marcha la campaña de apoyo alimentario “OLLAS SIN ANEMIA” que busca reducir la anemia con la entrega gratuita de pescado fresco, permitiendo llegar a miles de familias de bajos recursos.

La iniciativa, se inició hoy con una distribución masiva en el terminal pesquero “los pescadores” en Chorrillos, el reparto fue casi una tonelada de pescado fresco y se realizará los primeros días de cada mes durante lo que resta del año, beneficiando directamente a 19 comedores populares y 13 ollas comunes.

La distribución se realizó de manera ordenada y con el apoyo de la asociación de pescadores artesanales José Silverio Olaya Balandra, quienes se aseguraron de que el alimento llegue en condiciones óptimas y cumpla con las normativas sanitarias correspondientes.

Este recurso hidrobiológico de alto valor nutricional, destinado a fortalecer la alimentación en los comedores populares y ollas comunes del distrito.

En total, se tiene previsto distribuir 20 toneladas de pescado fresco en lo que queda del año 2026.

Esta cifra representa un esfuerzo logístico y social sin precedentes para el distrito, impulsado por el compromiso de la Municipalidad de Chorrillos de atender a las poblaciones más necesitadas.

“El objetivo principal es reducir los índices de anemia y desnutrición en las zonas más vulnerables de nuestra jurisdicción, ofreciendo un alimento rico en proteínas, con alto valor nutricional y que forma parte de nuestra identidad”, indicó Richard Cortez Melgarejo, alcalde de la municipalidad de Chorrillos.

Este tipo de campañas también busca revalorizar el consumo de pescado en los alimentos diarios, resaltando sus beneficios para la salud y el desarrollo de niños y adultos.

Agradecemos su gran apoyo con su gentil asistencia, cobertura y la difusión de esta importante labor social en favor de los vecinos de Chorrillos.