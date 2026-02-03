La Rebelde con Causa

Zully Pinchi

MENÚ ELECTORAL

Los peruanos expresaron su rechazo a la bicameralidad el pasado 2018, cuando más de 18 millones de compatriotas votaron por un rotundo NO en el Referéndum, pese a ello en las próximas elecciones del 2026 todos debemos de ir con una lupa enorme y bien informados para no caer en las trampas ni triquiñuelas oscuras en las que nos quieren imponer. Como ya todos sabemos, nadie quería la

reelección perpetua, no nos interesaba ver a las dinastías ni a los políticos de siempre, dada la situación completa de presunta corrupción que ejercen al llegar a sus cargos. Perú tiene el mayor porcentaje de toda la región en América de políticos privados de su libertad por robarle al país y eso es algo sumamente execrable para nuestra visión internacional. Por ejemplo en temas de inseguridad ciudadana ya estamos casi en el primer puesto , en temas de salarios mínimos en el año 2014 le ganábamos a México pero hoy el país que exporta cantantes y novelas está mejor que los peruanos , ni qué decir de Paraguay , y Costa Rica que ronda los 700 dólares y es el ganador de centro y sur América con su salario mínimo interporfesional , nosotros no podemos pasar de los 400 dólares al cambio, ¿alguien hará algo para darle de vida de calidad a nuestros compatriotas que no pueden vivir con su sueldo mínimo?

PALTA CON BICAMERALIDAD

Por otro lado es importante reconocer que tras cuernos, palos. Sabemos que la bicameralidad sólo ha sido creada para que los congresistas actuales tengan fundamento legal para que nadie les diga que van contra la reelección sino que mutaran de la cámara baja a la cámara alta y así estarán libres de polvo y paja y colorín colorado esa figura de reelección se habrá acabado. La mayoría de jóvenes aún los treintañeros y cuarentones no recuerdan la prestigiosa Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya De La Torre en el siglo pasado, allá por el año 1978, 1979, sin embargo con el cambio de de la constitución de 1993 todo varió y con ello no hay ni un solo candidato que pueda saber cómo llevar su nuevo cargo en el senado a menos que en edad pase los 80 años, así que cualquiera que diga que tiene experiencia, que sabe mucho, que es erudito no le creamos a menos que en su partida de nacimiento certifique que es un septogenario u octogenario . Sobre los títulos falsos , hay que verificar que los que presentan sus títulos sean lo que dicen ser.

JUGUITO DE CARGOS

Se hace un mix o un extracto de senadores nacionales, senadores por región, congresistas nacionales y por región, peruanos en el extranjero, plancha presidencial y parlamento andino , pero se va a poder hacer uso del voto cruzado ya que la figura de la ley electoral 164 sostiene que son individuales y autónomos entre sí y la plancha presidencial necesitará pasar el 5% sin ayuda de los candidatos al senado o al congreso, los de la senaduría deberán pasar el 5% y lograr al menos 3 curules y así lo mismo con los aspirantes a la cámara baja que necesitarán 7 curules y el 5%, .

TACU TACU CON CORRUPCIÓN

La ley 30117 Señala que los ciudadanos y ciudadanas que tuvieran sentencias firmes en delitos como peculado, abuso sexual y terrorismo no pueden presentarse a elecciones ni aspirar a un cargo público, pero al parecer los miembros del JNE se han hecho los ciegos , sordos, mudos y presuntamente han sacado de carrera electoral a candidatos idóneos, íntegros, aptos y han dejado en la jugada a supuestos corruptos y sentenciados con delitos muy graves , parece que se aplica la ley para los tontos útiles, para las títeres con iniciativa también, pero para los enemigos de nuestros clientes : Nada, y los presuntos enemigos son candidatos con un historial limpio sin experiencia en el sector público y así es como debe ser.

PIONONO DE VITRINA

¿Sabían que una de las funciones de los senadores es elegir al próximo Defensor Del Pueblo que al parecer no defiende a nadie, al Contralor de La República y a miembros del Tribunal Constitucional? En las manos de los próximos 60 senadores que formaran la cámara alta, estará la gran responsabilidad de elegir a los que van a decidir quienes se quedan en la cárcel por corruptos y quiénes saldrán libres, así que fíjense bien no le vayan a dar el dulce voto a un embustero que solo está de candidato o candidata al senado porque ya pactó con los corruptos para defenderlos , importante saber que muchos candidatos al senado querrán estar en un cargo tan trascendental para darles libertad a sus amigos, familiares y compadres corruptos , a esos hombres y mujeres que están en el Estado y que lo único que han hecho es robarnos a todos los peruanos.

CAFECITO CON LECHE

Esperemos que el JNE vaya sancionando como debe ser a todos los partidos políticos, los candidatos y candidatas que cometan faltas y los saquen de la contienda electoral, faltas como dar dádivas, mal uso de la franja electoral, comprar votos,, y tampoco tener en ninguna clase de lista a golpeadores,, ni acosadores, ni maltratadores de mujeres , porque si son capaces de maltratar a una mujer, nunca serán capaces de amar al Perú , aprendamos a separar el trigo de la cizaña, lo blanco de lo negro y no normalicemos jamás la violencia, mucho menos se lo permitamos a los que ocupan un cargo público.