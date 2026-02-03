IRTP: Concurso Nacional de Marinera 2026 obtuvo más de 160 000 visualizaciones en Youtube

El certamen fue transmitido en vivo por la señal de TVPerú y llegó a países de Europa y América.

Más de 160 000 visualizaciones en la red social Youtube se registraron en la cuenta de TVPerú durante la transmisión del Concurso Nacional y Mundial de Marinera 2026, que se transmitió en exclusiva por la señal de TVPerú, y se realizó el 31 de enero y 1 de febrero en el Polideportivo del Callao.

Al respecto, la titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Cinthia Ramírez, destacó que la transmisión de este evento, que es patrimonio cultural del Perú, contribuye a fortalecer la identidad nacional, además de dar visibilidad a las expresiones artísticas y tradiciones de distintas regiones de nuestro país.

“A través de nuestras plataformas digitales, el público de nuestro país y del extranjero pudo disfrutar de la majestuosidad de este evento, que convocó a cientos de parejas que participaron del Concurso Nacional de Marinera”, añadió.

La jefa institucional también precisó que el concurso puede seguirse a través de las plataformas digitales de TVPerú. Según refirió, peruanos de otros países emplean esta alternativa para disfrutar del evento y reaccionar al mismo.

En este sentido, la señal televisiva del IRTP no solo captó la atención de espectadores en todo el territorio nacional, sino también en otros países como Estados Unidos, España y Chile.

Este resultado de teleaudiencia se incrementa si se toma en cuenta que el IRTP cuenta actualmente con 298 estaciones de televisión analógica y 25 de Televisión Digital Terrestre. Ello permite que las transmisiones de este tipo de actividades culturales, desde nuestras regiones, llegue a todo el país.

Durante la premiación a los ganadores, la jefa del IRTP, Cinthia Ramírez, entregó el premio a la pareja que ocupó el primer lugar en la categoría Infantes.

El referido evento organizado por el Club La Libertad tuvo dos jornadas llenas de elegantes coreografías y vistosos trajes de marinera. El numeroso público asistente procedente de diferentes lugares del país se deleitó con el garbo y elegancia de todos los concursantes.

Los jurados definieron a los ganadores de distintas categorías: la unidad, oro, máster, pre infantes, infantil, noveles, infantes, junior, senior, juvenil, adultos y laureados.