IPEN marcará un hito en la medicina nuclear, lanzan el Lutecio -177 para tratamientos oncológicos

El radioisótopo de producción nacional será destinado al tratamiento de cáncer de páncreas y de Próstata, fortaleciendo el acceso a terapias oncológicas de alta precisión en el país

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) presentará oficialmente el Lutecio-177, radiofármaco de última generación destinado al tratamiento del cáncer de páncreas y de próstata, lo que consolida un avance trascendental en la aplicación de la tecnología nuclear al servicio de la salud pública en el Perú.

La ceremonia de lanzamiento se realizará este miércoles 4 de febrero, a las 10:30 a. m., en el Colegio Médico del Perú, ubicado en el Malecón de la Reserva N.° 791, Miraflores, y contará con la presencia de altas autoridades del Estado, representantes del sector salud y distinguidos invitados.

El Lutecio-177 es ampliamente utilizado en terapias oncológicas de precisión por su capacidad de actuar de manera dirigida sobre células tumorales, reduciendo significativamente los efectos adversos en los tejidos sanos. Su producción nacional permitirá fortalecer la autonomía del país en el acceso a radiofármacos estratégicos, garantizando tratamientos oportunos, seguros y sostenibles para los pacientes.

El evento contará con la participación del ministro de Energía y Minas, Ing. Luis Enrique Bravo de la Cruz, así como de importantes autoridades del ámbito médico, científico y académico.