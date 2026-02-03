Huánuco: más de 157 mil pobladores de Huánuco accederán a un servicio de agua más seguro y continuo

OTASS transfiere más de S/ 700 mil a EPS para reforzar la seguridad hidráulica, reducir cortes, fortalecer la continuidad del servicio y prevenir emergencias

Más de 157 mil pobladores de Huánuco se beneficiarán con una inversión destinada a mejorar la continuidad y seguridad del servicio de agua potable, a través de la transferencia de S/ 706,528 que realizó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) a favor de la EPS Seda Huánuco S.A.

Los recursos serán destinados a la ejecución de una obra IOARR, a través de la cual se realizará la renovación e instalación de válvulas de aire en las líneas de conducción de agua cruda y del sistema de distribución, así como la reposición de 40 grifos contra incendios.

También la instalación de 66 válvulas de control en las redes de distribución y la construcción de una cámara de válvulas en el sistema de agua potable, infraestructura que busca fortalecer la sectorización hidráulica y reducir el impacto de cortes e incidencias imprevistas en la red.

Prevenir fallas y mejorar la respuesta a emergencias

Hay que destacar que esta intervención responde a un trabajo técnico realizado en la EPS, bajo administración temporal del OTASS, que evidencia redes con más de 30 años de antigüedad, válvulas inoperativas y un incremento de interrupciones del servicio, agravado con el crecimiento urbano.

Por ende, con esta inversión, se busca prevenir fallas mayores, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad urbana, incluyendo la atención de incendios.

La transferencia se enmarca en el acompañamiento técnico permanente que brinda el organismo a las empresas prestadoras, mediante el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), con el objetivo de fortalecer su gestión y asegurar un servicio de agua potable más estable, seguro y sostenible, en beneficio directo de la salud, la tranquilidad y la calidad de vida de la población.

Con estas acciones, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el OTASS, reafirman su compromiso de poner a las personas en el centro de la gestión del agua, protegiendo un servicio esencial para el desarrollo de las familias de Huánuco.