Fiscalía Penal de Ica investiga a sicarios que dispararon contra alcalde distrital de Los Aquijes

El Ministerio Público de Ica inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del ataque perpetrado contra el alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, cuando realizaba trabajos de supervisión de una obra ubicada en el caserío El Huarangal.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica del Segundo Despacho, investiga por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en agravio de Edward Amoroto Ramos.

El fiscal provincial Ramiro Pacheco Huarotto viene efectuando las diligencias urgentes e inaplazables a efectos de identificar y acusar a los responsables. Entre ellas, dispuso recibir las declaraciones de los servidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes que acompañaban al agraviado cuando sucedieron los hechos, así como de los familiares de la víctima.

También dispuso obtener los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, entre otros actos de investigación para determinar responsabilidades penales.

Según las primeras indagaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos con arma de fuego contra el agraviado cuando se encontraba en un centro polideportivo ubicado en el centro poblado El Huarangal. La víctima fue trasladada por personal de Serenazgo al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado con diagnóstico reservado.