“El compromiso del Perú es invertir en capital humano y en oportunidades”, afirma ministra Lesly Shica en la ONU

“El nuevo contrato social del Perú coloca a la autonomía económica en el centro de las políticas públicas”, afirmó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, durante su participación en el 64.º periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD) de la Organización de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York, Estados Unidos.

“En el Perú este compromiso se expresa en una decisión clara: invertir en capital humano, en oportunidades, y no solo en asistencia. Protegemos hoy, pero habilitamos oportunidades para mañana”, sostuvo.

Ante sus pares de diversos países del mundo, la ministra Shica informó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta este año con un presupuesto de 7584 millones de soles, el cual será invertido en tres ejes estratégicos alineados con la Política Nacional al 2030: desarrollo infantil y juventud; emprendimiento e inclusión económica; y seguridad alimentaria y alimentación escolar.

En relación con la primera etapa de vida, la titular del Midis destacó la aprobación de la primera Política de Estado orientada al Desarrollo Infantil Temprano, la cual trasciende los periodos de gobierno y prioriza a la niñez en el centro de la agenda pública. “Impulsamos el progreso a través de la inversión social a lo largo del ciclo de vida mediante intervenciones que protegen a la población más vulnerable”, indicó.

Trascender a las transferencias

Respecto a la juventud en situación de vulnerabilidad indicó que los jóvenes de hogares afiliados al programa Juntos acceden a formación técnica, asesoría financiera y apoyo para el desarrollo de emprendimientos.

“En el Perú de 2026 ser joven y pobre ya no es una sentencia de exclusión, sino una ruta de oportunidades”, señaló.

La titular del Midis recordó sus orígenes en San Juan de Lurigancho, que hoy asume con responsabilidad estar al frente de esta cartera.

En el eje de emprendimiento e inclusión económica, la ministra Shica subrayó que los programas sociales del Midis, que tiene afiliados a más de 10 millones de usuarios a nivel nacional, están orientados a promover ingresos sostenibles y a fortalecer emprendimientos para que los usuarios puedan trascender a las transferencias monetarias.

“No se gestiona desde la capital, desde Lima. Se ha reactivado la articulación local para que cada alcalde rinda cuentas”, subrayó.