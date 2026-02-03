Candidata de Avanza País rechaza bono de S/15,600 del Congreso

Stefany Lozano Requelme, candidata a diputada por Lima (N.° 23) de Avanza País, renunció de manera irrevocable y ante notario público al denominado Gasto de Instalación que el Congreso otorga a los representantes electos, por un monto de S/ 15,600.
La candidata calificó este beneficio como un sinsentido técnico para los representantes de Lima, señalando que resulta injustificable entregar recursos públicos a políticos que ya residen en la capital.
“Entregar 15 mil soles para que un congresista se ‘instale’ en la ciudad donde ya vive es un desperdicio de los impuestos de todos los peruanos”, afirmó.
Lozano precisó que el bono puede tener justificación para representantes de regiones como Puno, Arequipa o Piura, pero no para quienes no requieren traslado ni reubicación.
Asimismo, se pronunció sobre el denominado “Chifagate”, rechazando tajantemente los lobbies políticos: “Bajo ningún punto de vista debemos normalizar estas prácticas. Avanza País ha dejado clara su posición en contra de los lobbies y la vieja política”.
Con esta decisión, Stefany Lozano marca un precedente en el inicio de la campaña electoral, apostando por la austeridad, coherencia y respeto al dinero público.