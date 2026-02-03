Barcelona se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey al vencer al Albacete 2-1

Barcelona se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey al...

Sigue su camino firme. FC Barcelona avanzó a las semifinales de la Copa del Rey de España, al vencer al Albacete 2-1, cotejo jugado en el estadio Carlos Belmonte de Albacete. Otros dos partidos de los Cuartos de Final se jugarán este miércoles, entre el Valencia-Athletic Club y Alavés-Real Sociedad.

El primer tiempo termino con ventaja “azulgrana” de 1-0, gracias a la anotación de su mejor figura Lamine Yamal a los 39’, definiendo con “maestría” ante la salida del arquero tras un buen pase del neerlandés Frankie de Jong.

En el complemento, el zaguero uruguayo Robert Araujo a los 56’, aumentó para el “Barza”, con lo cual parecía asegurada la victoria visitante. Sin embargo, el descuento de Rodriguez a los 87’ par Albacete le puso emoción, pero no se alteró el marcador, pasando Barcelona a semifinales.