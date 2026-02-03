Arsenal finalista de la Carabao Cup de Inglaterra al eliminar al Chelsea 1-0 (global 4-2)

Arsenal se clasificó a la gran final de la Carabao Cup. Los ‘Gunners’ vencieron 1-0 a Chelsea en el cotejo de vuelta para imponerse por un global de 4-2 para conseguir su pasaje a la definición en Wembley. Luego de ganar por 3-2 en la ida, el equipo dirigido por Arteta necesitaba mantener la ventaja ante los “blues” que fue en busca del triunfo en condición de visita para, por lo menos, alargar la definición.

La visita tuvo varias aproximaciones de cara al arco local, pero pocas chances claras para romper el cero y anotar el tanto que los hubiera mantenido en la serie. En los últimos minutos, cuando Chelsea gastaba sus últimos intentos en encontrar el empate global, Havertz terminó un contraataque a los 97’ para darle el triunfo al Arsenal 1-0.

Con esta victoria, Arsenal accedió a la gran final de la Carabao Cup de Inglaterra, en donde enfrentará al ganador de la llave entre Manchester City y Newcastle que se enfrentarán este miércoles 4 a las 3:00 pm em el partido de vuelta, con ventaja de 2-0 del elenco “ciudadano”.