Alianza Lima se estrena este miércoles en la Copa Libertadores al visitar a 2 de Mayo de Paraguay

Empieza el camino. Alianza Lima debuta en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, visitando al 2 de Mayo de Paraguay, con la consigna de sacar un buen resultado, y definir la próxima semana en Matute, su pase a la siguiente ronda en que enfrentaría a Sporting Cristal que aguarda rival. Se jugará este miércoles desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Pablo Guede el técnico argentino de los íntimos, tuvo dos bajas de último momento por las lesiones de Luis Advíncula y Luis Ramos. D’ Alessandro Montenegro apunta s ser el sustituto del primero, mientras lo de Ramos no modifica nada ya que era suplente. Mantendrá la oncena que viene de ganarle en el debut del Apertura a Sport Huancayo. Guerrero comandará el ataque, teniendo a Vélez de volante, aunque no se descarta que Alan Cantero pueda iniciar.

Del rival 2 de Mayo, viene de perder por goleada ante Nacional 5-1, aunque jugó con suplentes, siendo más ben el once que empató la fecha anterior con Olimpia (1-1) que arranque hoy, a decir del técnico Ledesma. Saben que no son favoritos, pero intentarán ganar en casa y venir por una hazaña a Lima.

ALINEACIONES

2 DE MAYO: Martínez; Davalos, Sosa, Saiz, Castro; M. Acosta, López, Romero; Alfonso, D. Acosta y Del Valle. DT: E. Ledesma.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni, Carvajal; Chávez, Gaibor, Vélez; Gentile, Guerrero y Castillo. DT: P. Guede.

ÁRBITRO: José Burgos (Uruguay)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero