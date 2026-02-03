AC Milán goleó al Bolonia 3-0 de visitante y quedó a cinco puntos del líder de la Serie «A» Inter

AC Milán logró una victoria por goleada de 3-0 ante Bolonia en condición de visitante, en el marco de la vigésima tercera jornada de la Serie «A» del Calcio Italiano. El conjunto «rossonero» mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva para sumar tres puntos clave en su lucha por los primeros lugares. Está a cinco puntos del líder Inter (50-55).

Los goles del encuentro fueron obra del mediocampista Ruben Loftus-Cheek a los 20′, quien abrió el marcador, seguido por el delantero francés Christopher Nkunku, que amplió la ventaja de penal a los 39′. En el complemento, el francés Adrien Rabiot sentenció el resultado a los 48′ con un remate preciso.

Con este triunfo, el elenco milanista alcanzó su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota, acumulando cuatro victorias y tres empates, una racha que confirma su buen momento futbolístico y regularidad en el torneo. En la próxima fecha, el AC Milán visitará a Pisa con el objetivo de seguir sumando y mantenerse en la pelea por el título.