SNI en Chile: Articulación público-privada es estratégica para combatir el comercio ilícito en Perú

• Gremios sudamericanos se reunieron en Viña del Mar para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional que se financia con el comercio ilícito.

Frente al avance del crimen organizado transnacional, que utiliza el comercio ilícito, es decir la falsificación, piratería, contrabando y adulteración de productos como principal fuente de financiamiento, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) destacó que el modelo de articulación público-privada ha permitido pasar del diagnóstico a la acción operativa para combatir este desafiante problema económico y social.

Así lo afirmó la secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Silvia Hooker Ortega, durante su participación en el IV Consejo de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha contra el Comercio Ilícito, realizado en Chile.

Cabe señalar que, según cifras de la SUNAT, solo el contrabando moviliza más de USD 600 millones anuales en el Perú; sin embargo, la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la SNI advierte que este monto no representara ni la cuarta parte del impacto económico real de este delito, que constituye una de las modalidades del comercio ilícito.

“El comercio ilícito no es un problema sectorial ni exclusivamente nacional, sino una amenaza transversal que afecta la seguridad, el empleo formal y la competencia leal, y que exige respuestas integrales y coordinadas entre el Estado, el sector privado y los países de la región”, agregó Hooker Ortega en el encuentro regional.

La representante de la SNI apuntó que el comercio ilícito concentra el 89% de su ingreso en tres nodos logísticos críticos, siendo la frontera sur la más vulnerable, lo que evidencia la magnitud del desafío y la creciente sofisticación de las redes ilícitas que operan en la región.

Explicó que la estrategia peruana radica en un ecosistema de colaboración público-privada que permite avanzar hacia enfoques integrales y la premisa es combatir este ilícito desde la raíz, otorgándole la relevancia que tiene como una gran economía ilegal transnacional.

La cita, realizada en Viña del Mar y organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), reunió a autoridades y líderes empresariales de Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador con el objetivo central de fortalecer la coordinación regional frente a un fenómeno que impacta severamente en la seguridad, la recaudación fiscal y la competitividad de las economías formales.

Compromiso regional

El consenso regional confirmó que las mafias operan bajo una lógica transnacional, explotando corredores logísticos compartidos para diversos delitos. El contrabando de cigarrillos se identificó como uno de los ejemplos más recurrentes de esta convergencia, al compartir rutas con otras mercancías ilícitas. Esta realidad refuerza la urgencia de desarticular los incentivos que hacen del comercio ilícito un negocio rentable y de bajo riesgo, atacando sus causas estructurales más allá de sus manifestaciones visibles.

El encuentro concluyó con la firma de un compromiso regional orientado a homologar definiciones de contrabando, compartir inteligencia en tiempo real y replicar el modelo de operativos conjuntos, reconociendo que las mafias operan sin fronteras y que la respuesta gremial y estatal debe tener el mismo alcance.