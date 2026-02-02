Rímac rechaza el regreso de Peramás

Vecinos y comerciantes del Rímac expresaron su rechazo a la candidatura de Enrique Peramás Díaz, exalcalde en dos periodos, cuya gestión terminó marcada por denuncias penales, cuestionamientos de la Contraloría y una alta desaprobación ciudadana.

Los rimenses recordaron que Peramás figura como imputado y testigo en diversas investigaciones fiscales por presuntos delitos de coacción, colusión y perturbación del proceso electoral, registradas en fiscalías penales, de tránsito y en la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En diciembre del 2023, el Ministerio Público procedió a la formalización de la investigación preparatoria seguida en el caso conocido como “Los Cuervos” contra el exalcalde Enrique Peramás, William Cornejo “y los que resulten responsables por el presunto de delito contra la administración pública peculado conclusión y organización criminal en agravio del estado municipalidad distrital del Rímac”

En ese mismo caso la Fiscalía pidió “el levantamiento del secreto bancario y de la reserva titularia de los investigados Enrique Peramás, Angélica Mosqueta Arenas Íala Tipula Jara, entre otros. Según el propio Ministerio Público el objeto de esta investigación era debido a la presunción de actos de corrupción y apropiación de caudales públicos provenientes del comercio ambulatorio y el parqueo vehicular.

De otro lado, el 2014 la Contraloría General de la República detectó el pago de casi un millón de soles por un servicio de catastro que nunca se ejecutó. El municipio fraccionó el requerimiento en tres procesos distintos, todos adjudicados a Inversiones Lumi EIRL, empresa sin experiencia en catastro y dedicada a la construcción de edificios, lo que originó una denuncia por colusión contra el entonces alcalde y sus funcionarios.

Pese a este historial, Peramás busca volver a la alcaldía postulando por Avanza País, lo que ha generado preocupación en comerciantes y vecinos. “No queremos que se repita lo que pasó en su gestión, cuando se cerraban negocios y el personal municipal actuaba sin control”, señaló un comerciante del Mercado Las Flores.