Presidente Jeri, desaíra a pobladores de Lima Sur que siguen en pie de lucha por el agua(VIDEO)

Pese a marchar desde Villa María del Triunfo hasta Palacio de Gobierno, no fueron recibidos por el presidente de la República José Jerí.

Alrededor de 5,000 pobladores marcharon durante 8 horas a Palacio de Gobierno ante inminente paralización de la mega obra de saneamiento “La Nueva Rinconada”

Más de 5 mil pobladores de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores (con el respaldo de distintas delegaciones que se sumaron desde Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Manchay, entre otras), realizaron una marcha de sacrificio con una caminata de más de 8 horas hacia Palacio de Gobierno con una doble exigencia: la continuidad de la mega obra Nueva Rinconada, que dotará de agua y alcantarillado a más de 400 mil familias (unos dos millones de peruanos en la capital), y la renuncia inmediata del Presidente del Directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha.

El dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado de la Nueva Rinconada, Carlos Chávez, advirtió que: “El accionar irregular de SEDAPAL, impedirá en los próximos meses que el Consorcio San Miguel pueda valorizar los trabajos realmente ejecutados necesarios para culminar esta mega obra de saneamiento y con ello la paralización de la obra es inminente, por eso exigimos la salida del presidente de Sedapal”, señaló.

Padres y madres de familia inician marcha

El sábado 31 de enero, tratando de buscar una solución, los dirigentes se reunieron con el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, pero al no obtener compromisos concretos para resolver el conflicto decidieron salir a marchar por más de ocho horas para llegar caminando de Villa María del Triunfo a Palacio de Gobierno.

La marcha que contó con la presencia de más de 5,000 pobladores de la zona sur de Lima se inició alrededor de las 7:30 a.m. desde la Curva Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo.

Padres y madres de familia dejaron de laborar y sus quehaceres del día para participar en la marcha de sacrificio en su lucha por el agua. Partieron a pie desde la avenida Pachacútec hasta el puente Atocongo, siguieron por la Panamericana Sur hasta el Trébol de la Av. Javier Prado, luego ingresaron a Circunvalación, de allí tomarán la avenida México hasta la Vía Expresa. A continuación, enrumbaron por la avenida Iquitos para finalmente llegar a la avenida Abancay y de allí, a Palacio de Gobierno.

Una vez en el centro de Lima, una delegación integrada por 12 personas fue autorizada a ingresar para conversar con el presidente Jerí o sus representantes. El dirigente de los pobladores, Carlos Chávez, sostuvo que el avance del 85% en las obras no garantiza que se concluirán.

“En Chorrillos, una obra importante que tiene un avance del 90 % se encuentra paralizada desde hace meses, y no queremos que pase lo mismo con la Nueva Rinconada que dará agua a potable a nuestras familias. Lucharemos por la continuidad de las obras y haremos las marchas de sacrificio que sean necesarias”, subrayó.

Finalizó señalando que “a pesar que SEDAPAL ordenó inicialmente la utilización de la bolsa de Metrados en las valorizaciones mensuales de esta obra, a la fecha no reconoce lo ordenado, por lo que al haberse agotado los Metrados Contractuales, no será posible que el contratista pueda valorizar lo que ejecute realmente en los próximos meses, y al no haber valorización, la caída de la obra es inminente y por eso exigimos la salida del presidente de esa institución, Hugo Obando Concha”.

Jerí no se reunió con los 12 representantes de pobladores

El presidente de la República no atendió a la delegación de dirigentes (12 personas) a las que se les permitió el ingreso: “Quisieron que nos reunamos con el asesor de diálogo de la PCM, con asesores del área de asuntos sociales del MVCS, pero no aceptamos y nos salimos. Igual nos comunicaron que el día miércoles van hacer una visita de campo con el vice ministro de Vivienda, representantes de la PCM y el comité de los 300; luego de ello habrá reunión con el consorcio San Miguel a fin de arribar a una solución. No es que seamos intransigentes, pero la verdad es que ya no creemos en esto, nos tienen más de 20 años con esta historia; siempre dicen lo mismo y nunca llegamos a nada. Estamos coordinando con otros esquemas de la capital para realizar una megamarcha hasta que el presidente José Jerí tome atención de nuestra problemática y busque una solución inmediata”, señaló el dirigente Carlos Chávez, quien fue uno de los que ingresó a Palacio.