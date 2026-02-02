Municipalidad de Lince inicia la campaña Limpiatón para fortalecer la limpieza urbana y ambiental

La Municipalidad de Lince dio inicio a la campaña Limpiatón en la Zona 6 del distrito, promoviendo la limpieza urbana, la sensibilización ciudadana y el reciclaje, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Esta iniciativa permitió concientizar a la población sobre la importancia del adecuado manejo de los residuos sólidos y el cuidado del espacio público, fomentando prácticas sostenibles que contribuyen a un distrito más ordenado y saludable.

La jornada contó con la participación activa de funcionarios y colaboradores municipales, quienes se sumaron al trabajo en campo junto a las áreas operativas, demostrando un sólido trabajo en equipo y el compromiso institucional por mantener un distrito limpio y organizado.

Durante la intervención se ejecutaron diversas acciones, entre ellas la sensibilización a la población, el barrido de vías y espacios públicos, el baldeo y desinfección de calles, así como la limpieza y pintado de postes, además del retiro de stickers y anuncios, contribuyendo a mejorar la imagen urbana de la zona intervenida.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó el trabajo articulado del equipo municipal y señaló que “esta Limpiatón reflejó el compromiso de funcionarios y colaboradores, quienes trabajaron unidos por un distrito más limpio, ordenado y sostenible”.

Como parte de la jornada, se ejecutó la campaña “Techo Limpio”, orientada a la recolección de materiales y objetos en desuso, y se desarrolló la campaña Eco Trueque, que promovió el reciclaje y la economía circular entre los vecinos.

De esta manera, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, la recuperación del espacio público y el trabajo conjunto en beneficio del distrito.