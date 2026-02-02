Ministra Shica en la ONU: “No queremos ser recordados por cuántos bonos entregamos, sino por cuántas familias apostaron por el progreso”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, participa en el 64º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD) de la Organización de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.

Durante su intervención, la titular del Midis señaló que uno de los principales objetivos del gobierno del presidente José Jerí, así como de su gestión, es impulsar un nuevo contrato social con el Perú que deje atrás el asistencialismo y promueva la autonomía económica de los sectores más vulnerables afiliados a los programas sociales.

“El mundo enfrenta una fatiga de las políticas asistencialistas. El Perú propone ante este foro que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ponga en el centro la autonomía económica, a través del impulso a los emprendimientos”, sostuvo la ministra.

Asimismo, destacó que el Perú logró reducir la pobreza del 48 % al 24 %, principalmente gracias a los programas de transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, precisó que, hoy, esas transferencias “no son un fin en sí mismas, sino el combustible para el despegue económico de los que menos tienen”, aseveró.

Ese enfoque social, explicó, se denomina “trascender las transferencias”, y consiste en convertir la red de protección social en una plataforma de impulso al emprendimiento y a la generación de ingresos sostenibles.

“No queremos ser recordados por cuántos bonos entregamos, sino por cuántas familias peruanas lograron trascender las transferencias y apostar por el progreso, generando desarrollo en comunidad. Ese es el camino hacia un desarrollo equitativo y sostenible para el Perú y para la sociedad internacional que todos queremos”, enfatizó.

Emprendimiento Mujer

En ese sentido, destacó que, a través del programa “Mi Emprendimiento Mujer”, con una inversión histórica de 17 millones de soles, el Midis viene transformando a socias de ollas comunes y comedores populares en emprendedoras y dueñas de su propio destino.

Actualmente, son 2 600 mujeres las operan hornos industriales, máquinas de confección y otros equipos especializados, logrando pasar de una economía de subsistencia a la consolidación de microempresas gastronómicas y textiles.

Finalmente, la ministra Lesly Shica informó que para el presente año fiscal el presupuesto del Midis asciende a 7 584 millones de soles, de los cuales el 96% está destinado a los programas sociales, bajo una nueva métrica de éxito: la cantidad de usuarios que logra salir de la pobreza de manera sostenible y con independencia económica.

Ministra más joven

Cabe indicar, que la titular del Midis, Lesly Shica, es la ministra más joven que participa en este importante encuentro internacional donde también exponen la ministra de Desarrollo Social de Jordania, Wafaa Saed Bani Mustafa; la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo de Siria, Hind Aboud Kabawat; la ministra de Servicios Sociales de Suecia, Camilla Waltersson Grönvall; así como la ministra de Trabajo, Asuntos Sociales, Salud, Cuidados y Protección al Consumidor de Austria, Korinna Schumann, la ministra de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia, Kaisa Juuso, y el viceministro de Familia y Servicios Sociales de Turquía, Lutfihak Alpkan.