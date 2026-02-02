Kany García llega a Lima y anuncia colaboración con Maluma

En un encuentro musical sin precedentes, dos de las voces más influyentes de la música latina global, Maluma y la cantautora Kany García, unen sus talentos para lanzar «1+1», una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos. Kany García se presenta en Lima el próximo 7 de mayo en la Explanada Monumental, en uno de los conciertos más esperados del año.

«1+1» es mucho más que una canción; es una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. Con una letra fresca y audaz, la canción propone un juego de seducción donde se deja «la culpa fuera de la habitación» para «resolver la ecuación» del amor y el deseo. La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal palpable y cautivadora.

Este tema representa una conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, impregnada de autenticidad y sabor, que refleja la riqueza y diversidad de la música latina.

Escrita y producida en Turks and Caicos y Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

El video musical, grabado en Medellín bajo la dirección de Stillz, influyente director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales, nos presenta una obra visual que complementa perfectamente el espíritu de «1+1» teniendo como base la creación de una «bandeja paisa» con una energía rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical.

Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.

El momento culminante muestra a Kany disfrutando de un desayuno paisa mientras Maluma y su equipo preparan una lonchera tradicional, simbolizando la ecuación final: comida hecha con amor y entregada con orgullo.

«1+1» es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y “nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, Maluma.

La cantautora puertorriqueña confirmó su presentación en Lima para el próximo 7 de mayo en el Arena Monumental con un saludo en video que se ha difundido por redes sociales. La intérprete de “Te lo agradezco” y “Confieso” emprende una gira mundial este año para promocionar su nuevo disco “Tierra Mía”. Las entradas para el concierto están a la venta en Ticketmaster.