Jean Ferari: «Mano Menezes es el técnico idóneo para recuperar la identidad del fútbol peruano»

Era el idóneo. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al proceso que culminó con la llegada del brasileño Mano Menezes a ser el técnico de la Selección. “Fueron cuatro meses de evaluación, de viajes y conversaciones. Al final, Mano es el que más se adapta a lo que la selección necesita para volver a la identidad del fútbol peruano”, remarcó a RPP.

Añadió: “No se entiende la dimensión de lo que hemos logrado. Mano Menezes me demostró en las tres reuniones que tuvimos que estaba al 100 % comprometido con el proyecto”, afirmó, subrayando la convicción del técnico para asumir el reto de dirigir a la Bicolor.

En relación con el estilo de juego del nuevo seleccionador, Ferrari salió al frente de las críticas. “Hay una confusión cuando se habla de técnico defensivo. Él arma los equipos de atrás para adelante, así debe ser. Es lo que necesitamos. Después vendrá el estilo y lo vistoso”, explicó, dejando en claro que la prioridad será construir un equipo sólido y competitivo.

Por último, abordó la conformación del comando técnico y el impacto del torneo local en el desarrollo del fútbol peruano. “El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”, precisó. Además, fue enfático al señalar: “Personalmente me molesté cuando vi que se confirmaron a siete extranjeros en la Liga, porque afecta directamente a las selecciones menores”.