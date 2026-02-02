Hospital María Auxiliadora reduce listas de espera y beneficiará a 500 pacientes mensuales con nuevo desembalse clínico

El Hospital María Auxiliadora (HMA) pone en marcha su Programa de Desembalse Clínico, una estrategia clave que permitirá atender a 500 pacientes afiliados al SIS cada mes, reduciendo significativamente la lista de espera en procedimientos especializados de alta demanda.

Desde febrero, el programa se desarrolla todos los domingos, ampliando la capacidad de atención del hospital sin afectar la programación regular, y priorizando a pacientes que requieren diagnósticos y tratamientos oportunos.

El desembalse clínico incluye procedimientos especializados en gastroenterología, cardiología y diagnóstico por imágenes, como endoscopías, colonoscopías, duodenoscopías, CPRE, ecocardiogramas y estudios ecográficos, fundamentales para la detección temprana de enfermedades como el cáncer y otras patologías complejas.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la gestión del MC. Edgar Benito Pacheco, director general del HMA, con una atención centrada en el buen trato, la dignidad del paciente y la oportunidad en los servicios de salud, fortaleciendo el rol del Hospital María Auxiliadora como establecimiento de referencia al servicio de quienes más lo necesitan.