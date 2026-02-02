Grave robo de datos en el Colegio de Abogados de Lima

Un hecho de extrema gravedad sacude al Colegio de Abogados de Lima (CAL). La directora de la Dirección Académica y Promoción Cultural, Minerva Córdova Cena, denunció el robo de 36 libros que contenían información personal y sensible de miles de abogados agremiados, sin que los delincuentes se llevaran ningún otro objeto de valor.

Lo que enciende las alertas es el contenido de los documentos sustraídos: números telefónicos, DNI, huellas digitales, correos electrónicos, firmas y otros datos confidenciales de los miembros del CAL. En total, más de diez mil firmas habrían quedado expuestas.

“Quiero hacer la denuncia pública de los hechos registrados contra la dirección que represento, contra mi persona, el personal que labora allí y contra los agremiados, cuyos datos personales han sido vulnerados”, declaró la Dra. Córdova Cena.

El robo ocurrió el 9 de enero, cuando sujetos ingresaron de manera abrupta a las instalaciones y se llevaron exclusivamente los libros con información sensible, lo que ha generado serias sospechas sobre el móvil del delito, más aún en un contexto de alta criminalidad y año electoral.

“Hasta la fecha no tenemos información del decano Raúl Canelo sobre las acciones que ha tomado. No sabemos qué han hecho ni qué pretenden hacer con estas firmas”, advirtió la funcionaria, quien confirmó que ya se han presentado las denuncias ante las instancias correspondientes.

Ante el silencio de la actual gestión, los abogados exigen una investigación inmediata y transparente, así como garantías para la protección de sus datos personales, advirtiendo que este hecho podría tener consecuencias legales y políticas de gran alcance.