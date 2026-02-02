Home ACTUALIDAD Gana tiempo! Descarga tu cuadernillo tributario 2026 en la Agencia Virtual SAT

Gana tiempo! Descarga tu cuadernillo tributario 2026 en la Agencia Virtual SAT

Más de 280 mil contribuyentes podrán conocer sus montos de impuesto vehicular, predial y arbitrios de forma inmediata.

Diario UNO - AA
Con el objetivo de transformar la experiencia del ciudadano y fomentar la digitalización, el Servicio de Administración Tributaria SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que ya se encuentra disponible el Cuadernillo Tributario 2026 para su descarga gratuita a través de su Agencia Virtual SAT. Esta herramienta permite a los contribuyentes del impuesto vehicular, predial y arbitrios conocer con exactitud sus importes a cancelar y los cronogramas de pago, sin necesidad de esperar el documento físico en sus domicilios.

¿Cómo acceder a tu información en 3 pasos?Para garantizar la seguridad de los datos personales (reserva tributaria), los ciudadanos solo deben seguir esta ruta sencilla:

1.Ingresa a www.sat.gob.pe y haz clic en el botón Agencia Virtual SAT.

2.Ubica la opción “Consultas” y luego haz clic en “Cuadernillos”.

3.Elige el código de contribuyente de tu interés y realiza la descarga.

    «A diferencia del formato impreso, la versión digital en nuestra Agencia Virtual SAT permite a los usuarios visualizar actualizaciones de datos que ocurran después de la emisión, brindando información siempre vigente», destacó Wilfredo Calderon, subgerente de Orientación y Registro del SAT de Lima.

    ¿Qué contiene el cuadernillo?

    El cuadernillo virtual ofrece un desglose completo para que el ciudadano tenga el control total de sus tributos:

    •Hoja de datos actualizada del contribuyente.

    • Detalle de montos anuales y cuotas trimestrales.

    • Hojas de resumen y predio urbano: Relación de predios y características que determinan el valor del autovalúo.

    • Liquidación detallada: Explicación de la metodología de cálculo para los impuestos predial y vehicular.

    Datos clave y fechas de vencimiento

    Actualmente, la entidad registra a 116,660 contribuyentes de predios y arbitrios, y 173,075 del impuesto vehicular. Si bien la distribución física inició el 20 de enero, la vía digital se posiciona como la opción más rápida y ecológica.

    Calendario tributario 2026: Para evitar recargos, tome nota de los vencimientos de las cuotas:

    •1.ª cuota (o pago anual): 27 de febrero.

    •2.ª cuota: 29 de mayo.

    •3.ª cuota: 31 de agosto.• 4.ª cuota: 30 de noviembre.

    Finalmente, el SAT recuerda a los contribuyentes que pueden realizar sus pagos a través de www.sat.gob.pe, en los bancos BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank (solo pagos mediante agentes y banca por Internet), Western Union y la Caja Metropolitana; así como billeteras digitales como Yape y Plin.

