Gana tiempo! Descarga tu cuadernillo tributario 2026 en la Agencia Virtual SAT

Más de 280 mil contribuyentes podrán conocer sus montos de impuesto vehicular, predial y arbitrios de forma inmediata.

Con el objetivo de transformar la experiencia del ciudadano y fomentar la digitalización, el Servicio de Administración Tributaria SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que ya se encuentra disponible el Cuadernillo Tributario 2026 para su descarga gratuita a través de su Agencia Virtual SAT. Esta herramienta permite a los contribuyentes del impuesto vehicular, predial y arbitrios conocer con exactitud sus importes a cancelar y los cronogramas de pago, sin necesidad de esperar el documento físico en sus domicilios.

¿Cómo acceder a tu información en 3 pasos?Para garantizar la seguridad de los datos personales (reserva tributaria), los ciudadanos solo deben seguir esta ruta sencilla:

1.Ingresa a www.sat.gob.pe y haz clic en el botón Agencia Virtual SAT.

2.Ubica la opción “Consultas” y luego haz clic en “Cuadernillos”.

3.Elige el código de contribuyente de tu interés y realiza la descarga.

«A diferencia del formato impreso, la versión digital en nuestra Agencia Virtual SAT permite a los usuarios visualizar actualizaciones de datos que ocurran después de la emisión, brindando información siempre vigente», destacó Wilfredo Calderon, subgerente de Orientación y Registro del SAT de Lima.

¿Qué contiene el cuadernillo?

El cuadernillo virtual ofrece un desglose completo para que el ciudadano tenga el control total de sus tributos:

•Hoja de datos actualizada del contribuyente.

• Detalle de montos anuales y cuotas trimestrales.

• Hojas de resumen y predio urbano: Relación de predios y características que determinan el valor del autovalúo.

• Liquidación detallada: Explicación de la metodología de cálculo para los impuestos predial y vehicular.

Datos clave y fechas de vencimiento

Actualmente, la entidad registra a 116,660 contribuyentes de predios y arbitrios, y 173,075 del impuesto vehicular. Si bien la distribución física inició el 20 de enero, la vía digital se posiciona como la opción más rápida y ecológica.

Calendario tributario 2026: Para evitar recargos, tome nota de los vencimientos de las cuotas:

•1.ª cuota (o pago anual): 27 de febrero.

•2.ª cuota: 29 de mayo.

•3.ª cuota: 31 de agosto.• 4.ª cuota: 30 de noviembre.

Finalmente, el SAT recuerda a los contribuyentes que pueden realizar sus pagos a través de www.sat.gob.pe, en los bancos BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank (solo pagos mediante agentes y banca por Internet), Western Union y la Caja Metropolitana; así como billeteras digitales como Yape y Plin.