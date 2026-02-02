Fiscalía de La Libertad logra captura de seis presuntos miembros de una red criminal dedicada al robo de vehículos

El Ministerio Público de La Libertad logró que se dicte detención preliminar contra seis presuntos integrantes de la organización criminal «Transformers I» que se dedicarían al robo de vehículos, receptación y extorsión.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, hizo este pedido para investigar a la red criminal por los delitos de robo de vehículos, receptación y extorsión.

Fueron detenidos, el presunto líder de la red criminal, Segundo Erasmo Escobar Moya “Jota”, interno del establecimiento penitenciario El Milagro de Trujillo quien se encargaba de dirigir las actividades criminales de la organización.

Asimismo, Manuel Alejandro Verde Crispín “Nene”, Jesús Jhon Backer Zavala Vidal “Jesús Becker”, Yak Jayro Rosillo Roldán “Jayro/Negrasho”, Junior Esmith Laguna Escobar “Junior/Mono” y Yomara Zumico Torres Asencio “Yomara”.

La diligencia, conducida por la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez, comprendió también el allanamiento de inmuebles vinculados a los investigados, así como el registro de la celda del imputado Yonder Darvin Sánchez Armas “Yonder”, quien se encuentra recluido cumpliendo prisión preventiva por el delito de extorsión en el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo.

Durante los allanamientos, se encontró una gran cantidad de equipos celulares y chips, los cuales habrían sido utilizados para realizar llamadas extorsivas a diversos ciudadanos de la región La Libertad. Asimismo, se incautó diversos DNI y documentos personales, anotaciones con números telefónicos y una réplica de arma de fuego, entre otros objetos que resultan relevantes para la investigación fiscal.

En la diligencia fiscal se contó con la participación de personal policial del Área de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri, así como de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

El operativo se realizó de manera simultánea en los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir, La Esperanza, Magdalena de Cao y en una celda del penal de varones El Milagro, por orden del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.