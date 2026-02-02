Fiscal de Lima Sur logra 12 meses de prisión preventiva para sujeto acusado de violación sexual a menor de edad

En el marco de las investigaciones que se le siguen a Daril Q. S., por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de un menor de 12 años de edad, el Ministerio Público de Lima Sur consiguió que se dicte 12 meses de prisión preventiva contra este sujeto.

La medida permitirá a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo del Segundo Despacho, continuar con las diligencias y recabar más pruebas durante el proceso penal del investigado.

Las investigaciones señalan, que la madre del menor agraviado denunció que éste habría sido víctima de violación sexual por parte del denunciado Daril Q. S. (35), al tomar conocimiento de los hechos a través del celular que utilizaba su menor hijo. En el celular encontró videos y fotografías donde se apreciaría al denunciado agrediendo sexualmente a su menor hijo.

La denunciante le preguntó al menor sobre dichos videos y éste refirió que los hechos se habrían suscitado en reiteradas oportunidades y que se habrían iniciado en agosto del año 2025. El denunciado grababa el abuso sexual y, la última vez, fue a inicios del 2026 y todo se cometía bajo amenazas, en el domicilio del investigado, ubicado en la Tablada de Lurín.

La fiscal provincial, Genny del Arca Huamaní sustentó que el requerimiento de esta medida fue adoptado tras evaluar los graves elementos que sindican al denunciado como el presunto autor de este hecho delictivo.

Durante las primeras investigaciones, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la comisión del delito imputado, así como un elevado riesgo de fuga y de obstaculización del proceso judicial. Estos factores fueron determinantes para dictar la prisión preventiva por un plazo de doce meses, tiempo en el que se desarrollarán las diligencias fiscales.