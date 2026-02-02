Felipe Chávez jugará a préstamo en el Colonia cedido por su club Bayern Múnich hasta final de temporada

Era factible. Con el objetivo de tener mayor continuidad, el mediocampista peruano Felipe Chávez, fue cedido por su club Bayern Múnich al Colonia hasta final de temporada de la Bundesliga Alemana, y se mostró contento por dar el siguiente paso de su carrera futbolística.

«Estoy deseando afrontar mi nuevo reto en el FC Colonia. Decidí fichar para dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos del club y alcanzar el máximo éxito posible», declaró Chávez’.

El futbolista de 18 años llegó al Colonia en el último día de fichajes del fútbol alemán y en la presente temporada disputó dos juegos con el cuadro ‘bávaro’. Felipe Chávez jugará a un club que está en media tabla, ya que en 20 jornadas (de 34) está décimo con 23 unidades, cinco por encima de la zona de descenso y a 12 de torneo internacional. En la próxima jornada, el 9 de febrero, Colonia recibe al RB Leipzig.